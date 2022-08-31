"Відчай та паніка": у Москві вимагають провести референдум у Херсонській області

За словами заступника голови облради Юрія Соболевського, окупанти не знаходять підтримки серед місцевого населення. Вони не мають ресурсів навіть для створення "картинки" для російської пропаганди. Місцеві збираються бойкотувати референдум, проте окупанти бояться доносити про це до Кремля.

Москва вимагає в окупаційної адміністрації Херсонської області провести продовжувати підготовку до так званого "референдуму" щодо приєднання до РФ. Однак такі вимоги викликають лише відчай та паніку, про що розповів заступник голови Херсонської облради Соболевський у Telegram.

За його словами, окупаційна влада не вбачає підтримки населення. Крім того, їм не вдається сформувати комісію. Також вони не можуть зрозуміти, скільки виборців зараз перебуває у межах області. Навіть для того, щоб створити картинку для російської пропаганди коштів немає.

"Люди в абсолютній більшості не повелися на пропаганду орків і збираються бойкотувати це шоу. Правду про це доносити нагору бояться, тож продовжують рапортувати про успішну інтеграцію Херсонщини до системи "російського світу", хоч і розуміють, чим усе закінчиться", — написав. Соболевський.

Раніше Фокус писав, що на херсонському напрямку йдуть запеклі бої, успіх залежить від резервів ЗСУ. За словами представника Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Сергія Рахманіна, угрупування ЗС РФ практично необмежений запас боєприпасів та різного заліза. Наступ ЗСУ йде широким фронтом, за декількома напрямками.

Крім того, повідомлялося, що херсонський колаборант Стремоусов підтвердив, що поїхав до Воронежа. Помічник військ РФ запевнив, що залишив Херсон заради семінару, тоді як ЗСУ ведуть контрнаступ на півдні України.

Ще нагадаємо, що гауляйтер Запоріжжя Балицький втік із Мелітополя до Криму. Переїзд представник окупаційної адміністрації Запорізької області пояснив "сімейними обставинами". Про свою безпеку він почав турбуватися після перших вбивств херсонських колабораціоністів.