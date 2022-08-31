На херсонському напрямку йдуть запеклі бої, успіх залежить від резервів ЗСУ, — нардеп Рахманін

За словами представника Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергія Рахманіна, угрупування ЗС РФ має практично необмежений запас боєприпасів та різного заліза. Водночас наступ ЗСУ йде широким фронтом, на кількох напрямках.

Народний депутат від партії "Голос", представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Рахманін заявив, що контрнаступ наших військових у Херсонській області йде на кількох напрямках, зазначивши також, що росіяни накопичили достатній резерв. Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.

Контрнаступ на Херсон

За оцінками Рахманіна, наші військові наступають широким фронтом на півдні, на кількох напрямках одночасно.

"Наскільки можна судити, є намір охопити угруповання російських військ на сході від Херсона між річками Інгулець і Дніпро з метою подальшого оточення", — пояснив депутат. Водночас він зазначив і те, що угруповання ЗС РФ у Херсонській області розширилося: привезли величезну кількість техніки та боєприпасів. Від 20 до 25 тис. військовослужбовців, тобто підкріплення, досить серйозне.

Ідуть досить запеклі бої, пояснив Рахманін. Ефективність наступу залежатиме від можливостей ЗСУ, від наявних резервів, які б дозволили розвинути успіх.

"Один із населених пунктів, який вдалося відвоювати українським військовим — Сухий Ставок. Наші зламали лінію оборони, це успіх, який можна закріпити і розвинути. Але там відкрита місцевість, що ускладнює наступ. До того ж противник має перевагу в артилерії та авіації", — зазначив нардеп.

"Наскільки наступ виявиться ефективним, залежатиме від того, на які сили та засоби спиратиметься українська сторона, які резерви може залучити, щоб розвинути успіх", — пояснив він.

Складна місцевість

На Херсонщині специфічний рельєф: степ, мало лісів та серйозні водні перепони. Відкрита місцевість ускладнює контрнаступ ЗСУ у Херсонській області, водночас у противника, як і раніше, значна перевага в авіації та артилерії.

[ + – ] Відкрита місцевість ускладнює наступ ЗСУ

"Росіянам вистачає озброєння. У них практично необмежений запас боєприпасів, у них різного заліза — від старого до досить сучасного — багато, — пояснив Рахманін. — Вони готувалися до війни практично з усім світом не одне десятиліття".

Водночас у лавах ЗС РФ не вистачає кваліфікованих кадрів із достатньою мотивацією.

"Не вистачає вправних артилеристів, зв'язківців, значних втрат у ПДВ, у лавах спецназівців, морської піхоти, — сказав експерт. — Орієнтовно вони втратили до 20% командирів різного рівня".

Тому російський наступ захлинається навіть там, де їм вдається тимчасово перехопити ініціативу.

[ + – ] ЗС РФ орієнтовно втратили до 20% командирів різного рівня

Зеленський та Залужний опинилися на своїх місцях

Нардеп також вважає, що 24 лютого і Зеленський, і Залужний опинилися на своїх місцях. На його думку, наразі немає об'єктивних причин для пошуку заміни головнокомандувачу. Представник "Голосу" сподівається, що розбіжності та тертя, які завжди присутні між посадовими особами, а особливо у воєнний період, не позначаться на ефективності роботи ЗСУ.

Ядерний шантаж РФ

Кремль намагається чинити тиск на Євросоюз, натякає на можливу ядерну катастрофу, наслідки якої можуть торкнутися як західної частини європейського континенту, так і решти світу.

"Вони шантажують Європу загрозою ядерного вибуху на ЗАЕС, щоб ті, у свою чергу, тиснули на Зеленського, — поділився своїми спостереженнями нардеп, зазначивши, що росіянам потрібний перепочинок. — Путін хоче паузу, водночас він не хоче виглядати невдахою".

Подальший сценарій війни в Україні

"Будувати сценарії закінчення війни — це скоріше до мольфарів. Я думаю, найгірший сценарій ми таки пройшли. Але поганий сценарій ще можливий", — сказав депутат, на думку якого, поступки РФ на тлі втоми і втрат стануть пасткою, загрожує ще великими втратами.

Очікування від ленд-лізу

За словами нардепа, закон про ленд-ліз дозволить максимально спростити механізми передачі озброєнь, і повноцінно запрацює він з осені.

При цьому означає, що восени США завалять Україну зброєю, оскільки багато залежить від політичної волі: скільки, коли і що Україні готові надати.

Президент США вже зараз може видавати розпорядження про прискорені постачання зброї зі складів Міноборони зарубіжним країнам та організаціям у межах своїх спеціальних повноважень.

Президент Байден керується власними міркуваннями безпеки та геополітики.

Щоразу, коли приймається рішення про відправлення наступної партії зброї, враховуються за та проти.

"Чи не призведе це до неефективного використання зброї. Чи не зазнає він зайвої критики з боку політичних опонентів. Чи не спровокує РФ", — пояснив нардеп побоювання президента США.

Нагадаємо, що США кілька місяців постачали Україну спеціальною зброєю для контрнаступу на Херсон.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина не планує постачання озброєнь Україні зі складів Бундесверу. Глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт пояснила, що армія насамперед має забезпечити власну безпеку та захист країн НАТО.