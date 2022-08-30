Вибухи під Херсоном: ЗСУ відрізають росіян від підкріплення з Криму (фото, відео)

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, в окупованому Сімферополі формуються колони з важких машин, танків, БТР для херсонського спрямування. Техніку завозять із боку Феодосії.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що протягом усього дня 30 серпня українські сили завдавали ударів по ремонтних базах, складах та скупченнях живої сили окупантів у Херсонській області. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в Таврійську детонували боєприпаси, також були вибухи в Бериславі, Новій Каховці, Олешках та Новій Збур'ївці.

"Відрізаємо росіян від можливості підкріплення та знищуємо. 200-ті, 300-ті, які залишаться без кінцівок, бо колись зважилися прийти на нашу землю з війною", — йдеться у публікації.

Евакуація з Херсона

Депутат також додав, що виїхати з міста, як і раніше, поки що можливо через Василівку, але це не зелений коридор. При цьому ОВА допомагає компенсувати частину витрачених на переїзд коштів. У населених пунктах спостерігається гостра проблема питної води, продовольства та медикаментів.

"Допомогу привозять волонтери, ризикуючи власним життям, але роблять все, щоб люди не залишилися наодинці з проблемами", — зазначив депутат.

За словами голови ОВА Ярослава Янушевича, 33 звільнені населені пункти залишаються без електропостачання.

Перестрілка у Херсоні

Вранці в тимчасово окупованому військами РФ Херсоні пролунало близько п'яти вибухів. І хоча росЗМІ повідомили про успішну роботу ППО, місцеві соцмережі опублікували фото пожежі у місті.

Жителів Північного району Херсона розбудили звуки інтенсивної стрілянини з автоматичної зброї та розриви снарядів. Місцеві жителі повідомили, що чули автоматні черги протягом приблизно 40 хвилин, також чути вибухи, схожі на ті, що бувають від гранат.

Удари по мостах у Херсоні

ЗСУ Знищують мости, щоб не допустити підкріплення ЗС РФ із Криму. Сергій Хлань розповів, у якому становищі знаходяться війська РФ, і які завдання поставлені перед ЗСУ.

"Ключові переправи знаходяться під вогневим контролем і станом на зараз виведені з ладу. В останні години фіксується ще один удар по Антонівському мосту і скупчення російських військ біля моста. Це чергове коригування транспортної артерії, щоб унеможливити переправу. Щоденне коригування", — зазначив Хлань.

Нещодавній удар по мосту в Херсоні він назвав фінальним акордом.

Депутат також навів слова голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова про те, що в Криму формуються великі колони військової техніки для посилення херсонського спрямування фронтової лінії, тому й наносяться удари по лініях постачання ЗС РФ.

"Продовжується формування нової колони з важких машин, танків, БТР, біля Абдали в Сімферополі, які перебувають з боку Феодосії", — написав Чубаров.

Вибухів на позиціях окупантів у Новій Каховці

Повідомляється про влучний удар по техніці окупантів у Новій Каховці.

[ + – ] Вибух у Новій Каховці.

За даними окупаційної влади, у місті було чути близько 20 вибухів, і спрацювало ППО.

Знищено яхт-клуб у Новій Каховці

За словами Сергія Хланя, наші військові завдали удару по яхт-клубу в Новій Каховці, де знаходилася база з військовим командуванням ЗС РФ. ЗСУ просуваються до окупованого Херсона, знищуючи російські військові об'єкти.

Нагадаємо, що британська розвідка прокоментувала успіхи ЗСУ на херсонському напрямку. За даними Міноборони Великобританії, війська РФ не можуть відновитись, хоча з початку серпня намагаються посилити свої війська в районі Херсона іншими армійськими частинами.

Раніше Фокус повідомляв, що США кілька місяців постачали Україну спеціальною зброєю для контрнаступу. Лише нещодавно з'ясувалося, що постачання озброєнь частково призначалося для контрнаступу ЗСУ на півдні країни.