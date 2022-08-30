ЗСУ знищили яхт-клуб у Новій Каховці з керівництвом ЗС РФ, – Хлань (відео)

Українські військові просуваються на шляху до окупованого Херсона, знищуючи російські військові бази й об'єкти.

Українські військові завдали удару по яхт-клубу в окупованій Новій Каховці. Там була база з керівного складу ЗС РФ. Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За словами депутата, за добу ЗСУ завдали цілої низки ударів. У командуванні "Південь" повідомили про знищення ЗРК С-300, танків, гаубиць, "Градів", "Ураганів" та іншої зброї. Також було уражено яхт-клуб, у готелі якого знаходився офіцерський склад російських військ.

Хлань підтвердив новий удар по Антонівському мосту та ще по навіть не побудованій переправі під мостом. Понтонну переправу також знищено у Львові, що поряд із Новою Каховкою.

"Було знищено розташування ворога керівного складу в яхт-клубі Нової Каховки — це готель, де жили окупанти. Це фешенебельний готель для Нової Каховки, і саме там розташувалося керівництво окупантів", — розповів депутат облради.

ЗСУ просуваються ближче до Херсона, що дає надію на його деокупацію, резюмував Хлань.

Нагадаємо, в британській розвідці заявили, що просування ЗСУ залежатиме від можливостей РФ посилити південний напрямок.

29 серпня в ОК "Південь" повідомили про наступ ЗСУ на багатьох напрямках півдня України.