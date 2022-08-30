Війська РФ не можуть відновитися: британська розвідка про успіх наступу ЗСУ на Херсонщині

Росіяни з початку серпня намагаються зміцнитись у районі Херсона. Ворог посилює підрозділи Південного військового округу іншими армійськими частинами, це говорить про сильну реорганізацію, зазначили в Міноборони Великобританії.

Російські військові змушені посилювати сили на західному березі Дніпра під Херсоном та перекидають туди підрозділи східного військового округу. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Британські розвідники визнають посилення артобстрілів Збройних Сил України з ранку 29 серпня на південних ділянках фронту. Високоточні удари далекобійними системами не дають ворогові відновлювати сили, але реальний масштаб успіхів українських військових підтвердити поки неможливо, йдеться у розвідогляді.

[ + – ] Основну частину військ окупантів під Херсоном не доукомплектовано, кажуть британські розвідники

Росія з початку серпня намагається зміцнити підрозділи в районі Херсона, до 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу перевели частини 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Проте, за даними Міноборони Великобританії, основну частину російських військ навколо Херсона не доукомплектовано, вона залежить від нестабільного забезпечення через поромні та понтонні мости над Дніпром.

Об'єднання підрозділів двох військових округів РФ говорить про сильну реорганізацію російських загарбників в Україні, заявили урядовці.

На думку британської розвідки, існує реалістична можливість того, що російська армія зробила крок до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, які сприяли її поганій роботі на початку вторгнення.

"Якщо Україні вдасться розпочати тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні", — вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, що ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні України з 29 серпня. Жителів Херсонської області просили запастися продовольством та бути в укриттях. Роспропаганда писала в Telegram про численні удари ЗСУ системами HIMARS.

Американські військові фахівці раніше говорили про "промацування" ЗСУ ситуації на півдні, а сам контрнаступ складатиметься з низки повітряних та наземних операцій.

Рано-вранці, 30 серпня, українська армія вдарила черговий раз по Антонівському мосту, а в Херсоні місцеві жителі чули звуки перестрілки з автоматів та вибухи гранат.