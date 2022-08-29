Українська армія пішла в контрнаступ на півдні: що зараз відомо (відео)

Російські окупанти кажуть, що заява про наступ ЗСУ — фейк, а західні ЗМІ повідомляють про підготовку ширшого наступу на півдні. РФ перекинула неповні БТГ на південь, що відкриває вікно можливостей для ЗСУ.

Українське командування повідомило про початок контрнаступальних дій ЗСУ на багатьох ділянках на півдні України. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк на пресконференції.

Гуменюк зазначила, що будь-яка військова операція має відбуватися в тиші. Бурхлива реакція у ЗМІ на заяву про наступ ЗСУ шкодить армії.

"Новина про наступ на південному напрямку вона є, вона надихнула українців. Але наразі потрібно усвідомлювати, що будь-які дії спочатку потрібно завершити, тільки потім вони будуть результативними", — заявила Гуменюк.

Перед цим в оперативному угрупуванні військ "Каховка" опублікували відео, на якому боєць стверджує, що ЗСУ прорвали лінію оборони та ведуть вогонь з усього, що є. Російські десантники покинули військових 109 полку "ДНР".

Жителі Херсона вже рапортують, що чують звуки вибухів.

Контрнаступ на півдні України — що каже українська влада

Голова Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував список уражених цілей станом на 13:00 у Херсонській області:

Берислав. Влучання в базу військ РФ

Влучання по посту поруч із північно-кримським каналом

Влучання по переправі у Львовому (Береславський район, Херсонська область) — знищено повністю

Гаврилівка — знищення складу боєприпасів російських військ

Важливо

Контрнаступ ЗСУ у Херсоні. Що там реально відбувається

В Офісі президента також натякнули на те, що ЗСУ пішли в наступ на Херсон. Андрій Єрмак опублікував кілька публікацій про операцію. В останній він написав, що "попереду наш Херсон".

[ + – ] Публікація Єрамака

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав мешканців Херсонської області зробити запаси їжі та води, а також знайти безпечні укриття. Якщо поруч знаходяться військові об'єкти РФ, то краще переїхати до родичів чи знайомих. Ці дії можуть урятувати життя.

Контрнаступ у Херсонській області — що кажуть окупанти

У телеграм-каналах російські пропагандисти стверджують, що українські військові завдавали ударів HIMARS по багатьох об'єктах. Анатолій Дрьомов стверджує, що є великий ризик втратити Херсон.

"З самого ранку на Херсонському напрямку укр*пи зовсім охрі*їли. Нашою великою помилкою було допущення настільки інтенсивної і глибокої мілітаризації укро*ів. Час грає не на нашу користь, потрібно кардинально змінювати стратегію. Є великий ризик втратити Херсон. Є багато втрат серед наших", — написав окупант.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов водночас стверджує, що інформація про наступ ЗСУ — фейк.

"Це такий же інформаційний вкид, як і всі попередні, як і віртуальні "атаки" Кримського мосту, які дивані війська київського режиму проводили вже не раз. Українські формування зазнають найжорстокіших втрат і на південному, і на всіх інших напрямках", — заявив Аксьонов.

У телеграм-каналі RUSVARG повідомляють про тяжкі бої на Миколаївському напрямку. До 13 танків проривають оборону в районі Посад-Покровського.

Попри заяви Аксьонова, що немає наступу, в окупованій Новій Каховці почалася евакуація до бомбосховища з робочих місць. Також по місту завдано понад 10 ракетних ударів за минулу добу.

Контрнаступ ЗСУ на півдні — що пишуть на Заході

Кореспондент CNN Джим Шутто стверджує, що операція на півдні України — це підготовка поля бою для великого контрнаступу. Інформацію про це йому повідомили два високопоставлені джерела в США. Нинішні дії є стандартною процедурою, яка включає удари по командуванню, складах з боєкомплектом та інших цілях ЗС РФ.

Зазначається, що у ЗСУ зважилися на операцію після оцінок США, що РФ перекинула на передову менше підрозділів, ніж передбачалося раніше. Багато батальйонно-тактичних груп РФ розгорнуто з дефіцитом особового складу та озброєння, а в деяких із них чисельність сил вдвічі менша від штатної.

Аналітик Foreign Policy Самюель Рамані припускає, що заява про наступи на багатьох напрямках на півдні України говорить про те, що ЗСУ, ймовірно, атакують і на Запорізькому напрямку. Можливою ціллю української армії може бути Мелітополь. Також це місто може стати населеним пунктом, куди можуть відійти ЗС РФ із Херсона.

Нагадаємо, в Оперативному командуванні угруповання військ "Каховка" повідомили про прорив першої лінії оборони у Херсонській області. Пізніше в ОК "Південь" повідомили про старт контрнаступальних дій на півдні України.