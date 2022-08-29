Окупанти оголосили евакуацію з робочих місць у Новій Каховці

Люди, які перебувають в окупованому місті, переходять у бомбосховища на тлі повідомлень про наступ ЗСУ на півдні України.

Окупаційна влада Нової Каховки Херсонської області оголосила евакуацію з робочих місць. Про це із посиланням на так звану адміністрацію Каховського району в понеділок, 29 серпня, повідомляє агентство "РИА Новости".

"Глава адміністрації" Володимир Леонтьєв розповів журналістам, що на тлі евакуації з робочих місць люди переходять до сховища. За словами пособника окупантів, за минулу добу по місту завдано понад 10 ракетних ударів.

Також Леонтьєв додав, що сирена повітряної тривоги звучить у Новій Каховці вже майже добу без перерви.

Нагадаємо, сьогодні Оперативне командування військ "Каховка" Збройних Сил України опублікувало відео, яке свідчить про відхід 109-го полку проросійських бойовиків "ДНР" зі своїх позицій у Херсонській області. Цю інформацію також підтвердила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Також ми писали про те, як Збройні Сили України завдали удару по базі російських військ в окупованому місті Берислав Херсонської області, що розташоване неподалік Нової Каховки.

Крім цього, у ЗСУ заявили, що ситуація в Херсонській області вкрай ускладнилася для Збройних сил РФ у зв'язку з тим, що українські бійці знищили всі великі мости в регіоні. Раніше експерт розповідав Фокусу, яке значення мости мають для окупантів у Херсонській області.