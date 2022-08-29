ЗСУ знищили знищили базу ЗС РФ у Бериславі Херсонської області (фото)

ЗС РФ базували свою техніку, боєприпаси та живу силу на території Бериславського машинобудівного заводу. Внаслідок удару на території підприємства почалася пожежа.

Збройні Сили України завдали удару по базі російських військ в окупованому місті Берислав Херсонської області. Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, українські військові також завдали удару:

по посту поруч із північно-кримським каналом, де базувалися ЗС РФ;

по переправі у Львовому (Бериславський район, Херсонська область), вона була повністю знищена;

по складу боєприпасів російських військ у Гаврилівці Херсонської області, його ліквідовано.

Інформацію про влучення в базу окупантів у Бериславі підтвердив голова районної військової адміністрації Володимир Литвинов. За його словами, вона розташовувалась на території місцевого машинобудівного заводу. Там російська армія базувала свою техніку, боєприпаси та живу силу. Нині на підприємстві велика пожежа.

Нагадаємо, 29 серпня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ЗСУ розпочали контрнаступ у багатьох напрямках на півдні України.

У ОК "Каховка" розповіли, що українські військові прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. У відомстві заявили, що 109-ий полк "ДНР" залишив свої позиції в регіоні, а російський десант кинув їх на поле бою.

Крім того, ЗСУ констатують, що ситуація в Херсонській області є вкрай складною для окупантів, адже HIMARS знищили всі великі мости. Фактично залишилися тільки пішохідні мости.