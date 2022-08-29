ВСУ уничтожили уничтожили базу ВС РФ в Бериславе Херсонской области (фото)

ВС РФ базировали свою технику, боеприпасы и живую силу на территории Берислоавского машиностроительного завода. В результате удара на территории предприятия начался пожар.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе российских войск в оккупированном городе Берислав Херсонской области. Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, украинские военные также нанесли удар:

по посту рядом с северо-крымским каналом, где базировались ВС РФ;

по переправе во Львовом (Береславский район, Херсонская область), она была полностью уничтожена;

по складу боеприпасов российских войск в Гавриловке Херсонской области, он ликвидирован.

Информацию о попадании в базу оккупантов в Бериславе подтвердил глава районной военной администрации Владимир Литвинов. По его словам, она располагалась на территории местного машиностроительного завода. Там российская армия базировала свою технику, боеприпасы и живую силу. Сейчас на предприятии большой пожар.

Напомним, 29 августа в оперативном командовании "Юг" рассказали, что ВСУ начали контрнаступление на многих направлениях на юге Украины.

В ОК "Каховка" рассказали, что украинские военные прорвали первую линию обороны в Херсонской области. В ведомстве заявили, что 109 полк "ДНР" покинул свои позиции в регионе, а российский десант бросил их на поле боя.

Кроме того, ВСУ констатируют, что ситуация в Херсонской области крайне сложная для оккупантов, ведь HIMARS уничтожили все большие мосты. По факту, остались только пешеходные мосты.