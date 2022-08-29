ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України, – ОК "Південь" (фото)

Українські військові пробили першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку. А офіційні особи публікують повідомлення про знищення баз ЗС РФ в області.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ пішли в контрнаступ у багатьох напрямках на півдні України. Про це повідомляє "Громадське".

Після повідомлень про відхід 109 полку "ДНР" із зайнятих позицій у Херсонській області, Гуменюк підтвердила, що українська армія пішла в наступ одразу на багатьох напрямках на півдні України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі також натякає на хороші новини з фронту.

Єрмак написав публікацію, прикріпивши до неї РСЗВ "Град" та підпис "І згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Під пекучим небом українського серпня".

Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відомо

Голова Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував також список уражених цілей станом на 13:00 у Херсонській області:

Берислав. Влучання в базу військ РФ;

влучання в пост поруч із північно-кримським каналом;

влучання у переправу у Львові (Бериславський район, Херсонська область) — знищено повністю;

Гаврилівка — знищення складу боєприпасів російських військ.

Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в небі над Миколаєвом працює українська авіація.

Нагадаємо, контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися з прориву першої лінії оборони ЗС РФ. Окупанти залишають свої позиції, а українські військові працюють по ворогові зі всієї зброї.

26 серпня ЗСУ завдали серію ударів по Антонівському мосту в Херсоні. Окупанти повідомили, що практично всі ракети "збиті".