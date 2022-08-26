ЗСУ завдали серію ударів по Антонівському мосту в Херсоні, – ЗМІ (відео)

Місцеві мешканці записали на відео момент "прильотів" по переправі. Ще вчора окупанти почали споруджувати під мостом переправи.

Українські військові завдали серії ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

26 серпня у Херсоні знову було чути вибухи в районі Антонівського мосту. Очевидці повідомляють про "прильоти" по місцевому мосту. В телеграм-каналі "Ху*евый Херсон" опублікували кілька відео ударів по мосту.

Зазначимо, що російські пропагандисти 25 серпня опублікували відео спорудження переправи практично під Антонівським мостом. Вони повністю показали де воно знаходиться і з чого її роблять.

Видання "РИА Новости" заявило, що російське ППО нібито відбило практично всі удари по Антонівському мосту.

У російському телеграм-каналі "Военный осведомитель" написали, що удар по мосту вкотре показує, що ЗСУ використовують тактику підтримки мосту в неробочому стані. Вони також визнали, що всі спроби ЗС РФ обороняти міст за допомогою ППО безрезультатні.

Офіційної інформації від ЗСУ про підтвердження ударів на момент написання новини не було.

Нагадаємо, 22 серпня ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту. В окупантів дуже обмежені можливості щодо постачання угруповання ЗС РФ на правому березі.

Раніше ЗМІ писали, що РФ виведе авіацію з Криму, щоб уникнути нових ударів ЗСУ.