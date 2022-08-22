Антонівський міст — остаточно все: ЗСУ завдали удару, коли по мосту перевозили боєприпаси

За словами депутата облради Сергія Хланя, тепер в окупантів залишається лише два шляхи для вкрай обмеженого перекидання сил на правий берег Дніпра.

Ранок 22 серпня почався зі знищення окупантів у Новій Каховці, Таврійському, Малокаховці та Каховці: були знищені й розташування російської армії, і військова техніка, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Ну й на завершення — дуже потужний удар по Антонівському мосту, — сказав він. — До речі, удар по мосту припав саме в той час, коли по ньому рухалася колона російських автомобілів із боєприпасами. Здетонували боєприпаси, які були в КАМАЗах. Детонація дуже сильна. Люди дзвонять, кажуть, що це вперше таке: бетон долітав до самого села Антонівка".

За словами депутата, міст зруйнований повністю, можливості його відремонтувати в окупантів немає.

"Антонівський міст остаточно все", — підкреслив Хлань.

Він зазначив, що російська армія поки що може перекидати сили на правий берег Дніпра через міст на Каховській ГЕС, але він сильно пошкоджений, тому перекидання йде в обмежених обсягах. Також росіяни можуть використовувати для переправи понтони біля Антонівського мосту.

"Однак це абсолютно не може забезпечити потреби окупантів у техніці та боєприпасах", — сказав Сергій Хлань.

Удар по мосту підтвердили в Оперативному командуванні "Південь", наголосивши, що цей район знаходиться під вогневим контролем ЗСУ.

Раніше надходила інформація про щонайменше 10 прильотів у районі Антонівського мосту. Попереднього удару по Антонівському мосту в Херсоні було завдано 8 серпня. Тоді в ОК "Південь" розповіли, що об'єкт має серйозні ушкодження. У росЗМІ стверджували, що пошкоджено будівельну техніку, а несучі елементи мосту не постраждали.