Антоновский мост — окончательно все: ВСУ нанесли удар, когда по мосту перевозили боеприпасы

По словам депутата облсовета Сергея Хланя, теперь у оккупантов остается лишь два пути для крайне ограниченной переброски сил на правый берег Днепра.

Утро 22 августа началось с уничтожения оккупантов в Новой Каховке, в Таврийском, в Малокаховке и в Каховке: были уничтожены и расположение российской армии, и военная техника, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Ну и в завершение — очень мощный удар по Антоновскому мосту, — сказал он. — К слову, удар по мосту пришелся как раз в то время, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Сдетонировали боеприпасы, которые были в КаМАЗах. Детонация очень мощная. Люди звонят, говорят, что это впервые такое: бетон долетал до самого села Антоновка".

По словам депутата, мост разрушен полностью, возможности его отремонтировать у оккупантов больше нет.

"Антоновский мост окончательно все", — подчеркнул Хлань.

Он отметил, что российская армия пока может перебрасывать силы на правый берег Днепра через мост на Каховской ГЭС, но он сильно поврежден, поэтому переброска идет в ограниченных объемах. Также россияне могут использовать для переправы понтоны у Антоновского моста.

"Однако это совершенно не может обеспечить потребности оккупантов в технике и боеприпасах", — сказал Сергей Хлань.

Удар по мосту подтвердили в Оперативном командовании "Юг", подчеркнув, что этот район находится под огневым контролем ВСУ.

Ранее поступала информация о как минимум 10 прилетах в районе Антоновского моста. Предыдущий удар по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесен 8 августа. Тогда в ОК "ЮГ" рассказали, что объект имеет серьезные повреждения. В росСМИ утверждали, что повреждена строительная техника, а несущие элементы моста не пострадали.