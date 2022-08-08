"Огневой контроль": в ВСУ подтвердили новые удары по Антоновскому и Каховскому мостах

В ОК "Юг" заявили, что ВСУ нанесли удар, который имеет достаточно серьезные последствия. В росСМИ оккупанты говорят, что повреждена строительная техника, а несущие элементы Антоновского моста не пострадали.

Руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила удары украинской армии по Антоновскому и Каховскому мостах. Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает "Укринформ".

По словам Гуменюк, действия ВСУ — это тот самый огневой контроль, который ВСУ держат несколько суток на херсонской направлении.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали несколько суток на этом направлении, и он имеет свои результаты, имеет попадания, достаточно серьезные, как по Антоновскому, так и по Каховскому мосту", — заявила Гуменюк.

Кроме этого украинская армия продолжает уничтожать российские склады боеприпасов. Результаты работы уточняются так как движение сопротивления на оккупированных территориях является мощной силой. Это оказывает влияние на моральное состояние и боеспособность российских войск.

Удар по Антоновскому мосту — что говорят оккупанты

В "РИА Новости" сообщили, что ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Есть повреждения дорожного полотна, но как заявляют местные "власти", несущие элементы путепровода не пострадали.

Информагентство "ТАСС" пишет, что в оккупационной администрации Херсона говорят, что в результате удара повреждена техника строителей.

"ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, повредив технику строителей, восстанавливавших переправу после обстрелов. Возобновление движения откладывается", — написали в СМИ.

[ + – ] Публикация "ТАСС" об ударе по мосту

Напомним, в британской разведке заявили, что ВС РФ установили защиту от ударов ракет ВСУ в районе Антоновского моста. Пирамидальные радарные отражатели должны были скрыть мосты с радаров.

Ранее оккупанты заявили, что нашли инженеров, которые могут восстановить Антоновский мост.