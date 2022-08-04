ВС РФ установили защиту от ударов ракет ВСУ в районе Антоновского моста, — МО Британии

Армия РФ скорее всего разместила пирамидальные радарные отражатели. Это подчеркивает угрозу, которую испытывает Россия в связи с увеличением дальности и точности систем ВСУ.

Ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии продолжают наносить удары по опорным пунктам российских войск, скоплению личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам с боеприпасами. Вероятно, это очень сильно повлияет на материально-техническое обеспечение ВС РФ и оказывает давление на элементы боевой подготовки россиян. Об этом пишет разведка Великобритании.

По данным ведомства, армия РФ скорее всего разместила пирамидальные радарные отражатели на реке Днепр возле недавно поврежденного Антоновского моста и у недавно поврежденного соседнего железнодорожного моста в Херсоне.

Радарные отражатели, вероятно, используются для того, чтобы скрыть мосты от изображений радаров с синтезированной апертурой и возможного оборудования для наведения ракет.

Это подчеркивает угрозу, которую испытывает Россия в связи с увеличением дальности и точности систем у украинской армии от Запада.

Вывоз зерна из Украины

В Минобороны Британии отмечают, что успешное прибытие первого судна с зерном из Украины в Турцию приведет к более частому транзиту в обе стороны. Однако устранение отставания, которое было вызвано блокадой, действующей с начала вторжения РФ, останется логистической проблемой.

Напомним, 3 августа Фокус писал, что спутниковые снимки обнаружили 2 понтонные переправы через Днепр, которые соорудили российские войска для переброски техники в оккупированный Херсон. Одна из переправ впервые появилась 1 августа. Она находится в районе поселка Приднепровское Херсонской области.

Политолог Владимир Молчанов отмечает, что понтонные переправы являются очень легкими мишенями для ВСУ.

"Шесть выстрелов HIMARS — минус шесть понтонов или четверть переправы", — рассказал он.