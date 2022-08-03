Перше суховантажне судно з українським зерном пройшло огляд у Стамбулі (фото)

Огляд Razoni, який розпочався рано-вранці 3 серпня, завершився. Суховантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи на борту відбуває в порт Тріполі (Ліван).

Суховантаж Razoni, який увечері 2 серпня увійшов у територіальні води Туреччини, в середу 3 серпня успішно пройшов огляд у порту Стамбула. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це перше судно, яке йде по узгодженому з ООН і Туреччиною "зерновому коридору". Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно пройшов шлях до Босфору, де пройшла перевірка представникам СКЦ", — зазначив Кубраков.

Кубраков особливо наголосив, що щодо будь-яких перевірок в українських портах чи територіальних водах, позиція Мінінфраструктури залишається незмінною: такий контроль залишається виключно за українською стороною. Жодних інспекційних груп, жодних оглядів третіми сторонами.

"Паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден в українські порти для завантаження агропродукцією. Наразі завантажено 17 суден, які чекають на дозвіл на вихід", — резюмував Кубраков.

[ + – ] Спеціальна комісія оглядає суховантажне судно з українським зерном Фото: Міністерство оборони Туреччини / Twitter

Те, що Razoni проходив перевірку СКЦ у Стамбулі, підтвердила й турецька сторона. На офіційній сторінці Міністерства оборони Туреччини у твітері з'явилося відповідне повідомлення.

"Спільна інспекційна група відбула з берегового причалу безпеки для проведення інспекції судна RAZONI з кукурудзою, що очікує біля входу у протоку Босфор у Чорному морі", — повідомили у профільному міністерстві.

[ + – ] Міноборони Туреччини підтвердило, що суховантажне судно з українським зерном на борту пройшло перевірку в Стамбулі

Що відомо про суховантажне судно Razoni

Razoni — це суховантажне під прапором Сьєрра-Леоне (держава в Західній Африці). З Одеси корабель прямує до порту Тріполі (Ліван).

На його борту — 26 тис. тонн кукурудзи.

Суховантаж, який залишив одеський порт у понеділок, 1 серпня, увечері 2 серпня вже перебував у територіальних водах Туреччини. Він досяг входу в протоку Босфор у Чорному морі приблизно о 21:00.

[ + – ] Члени спеціальної комісії на борту суховантажного судна Фото: Міністерство оборони Туреччини / Twitter

Нагадаємо, перше судно із зерном залишило порт Одеси у понеділок о 08:30 за Києвом. Як повідомили в Міноборони Туреччини, відповідно до підписаних домовленостей, перший суховантаж з українським зерном попрямував до Лівану.

Раніше пресслужба Військово-морських сил України повідомила, що в Одеській області почалося розблокування портів у межах організації "зернових коридорів" для українського експорту зернових. У портах підготували навігаційне та гідрографічне забезпечення для безпеки судноплавства по акваторії Чорного моря.