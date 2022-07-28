RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Російсько-українська війна Експорт зерна з України

"Зерновий коридор" біля берегів України готовий до роботи (фото, відео)

609
вивезення українського зерна, розблокування портів, зерновий коридор, угода про вивезення зерна, каравани суден
ВМС України зі свого боку зробили все, щоб "зерновий коридор" був безпечним, позначивши безпечний фарватер

Три українські порти вже розблокували, намітивши безпечний фарватер для проходу вантажних суден. Схема вивезення зерна передбачає, що судна збиратимуться в караван.

Після офіційного оголошення коридорів для суден, які вивозитимуть українське зерно, на Одещині розпочали розблокування портів, повідомляє пресслужба Військово-морських сил України. Вже відновили роботу портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". У портах підготували навігаційне та гідрографічне забезпечення для безпеки судноплавства. Схема вивезення зерна передбачає, що судна збиратимуться в караван, який супроводжуватиме український корабель.

Керівник Моніторингової групи з кримських санкцій і свободи судноплавства Андрій Клименко опублікував карту, на якій схематично позначені межі "зернового коридору".

Схема "зернового коридору", вивезення українського зерна
Схема "зернового коридору" в Чорному морі біля берегів України

На карті синьою точкою позначений острів Зміїний, цифрою 1 — район огляду суден, прийому/висадки лоцмана під час прямування в порти України та формування каравану під час прямування з них, цифрою 2 — район формування/розформування каравану.

"Поки що ніхто з порту "Чорноморськ" не вийшов", — зазначив при цьому Клименко.

Напередодні глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков припустив, що експорт зерна Чорним морем може бути зупинений, якщо Росія вестиме обстріли або провокуватиме якусь іншу загрозу в акваторії. На його думку, за реалізацію угоди про вивезення зерна є відповідальними Туреччина й ООН.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в Чорне море вийшли турецькі військові судна: два фрегати й підводний човен.

Нагадаємо, 26 липня в Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), який був організований для контролю за транспортуванням зерна з українських портів. До нього входять представники Туреччини, України, Росії та ООН. Співробітники Центру слідкуватимуть за суднами із зерном.

Наступного дня представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що експорт зерна з одеських портів має розпочатися протягом цього тижня.