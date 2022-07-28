"Зерновий коридор" біля берегів України готовий до роботи (фото, відео)

Три українські порти вже розблокували, намітивши безпечний фарватер для проходу вантажних суден. Схема вивезення зерна передбачає, що судна збиратимуться в караван.

Після офіційного оголошення коридорів для суден, які вивозитимуть українське зерно, на Одещині розпочали розблокування портів, повідомляє пресслужба Військово-морських сил України. Вже відновили роботу портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". У портах підготували навігаційне та гідрографічне забезпечення для безпеки судноплавства. Схема вивезення зерна передбачає, що судна збиратимуться в караван, який супроводжуватиме український корабель.

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Керівник Моніторингової групи з кримських санкцій і свободи судноплавства Андрій Клименко опублікував карту, на якій схематично позначені межі "зернового коридору".

[ + – ] Схема "зернового коридору" в Чорному морі біля берегів України

На карті синьою точкою позначений острів Зміїний, цифрою 1 — район огляду суден, прийому/висадки лоцмана під час прямування в порти України та формування каравану під час прямування з них, цифрою 2 — район формування/розформування каравану.

"Поки що ніхто з порту "Чорноморськ" не вийшов", — зазначив при цьому Клименко.

Напередодні глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков припустив, що експорт зерна Чорним морем може бути зупинений, якщо Росія вестиме обстріли або провокуватиме якусь іншу загрозу в акваторії. На його думку, за реалізацію угоди про вивезення зерна є відповідальними Туреччина й ООН.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в Чорне море вийшли турецькі військові судна: два фрегати й підводний човен.

Нагадаємо, 26 липня в Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), який був організований для контролю за транспортуванням зерна з українських портів. До нього входять представники Туреччини, України, Росії та ООН. Співробітники Центру слідкуватимуть за суднами із зерном.

Наступного дня представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що експорт зерна з одеських портів має розпочатися протягом цього тижня.