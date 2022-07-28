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"Зерновой коридор" у берегов Украины готов к работе (фото, видео)

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вывоз украинского зерна, разблокирование портов, зерновой коридор, соглашение о вывозе зерна, караваны судов
ВМС Украины со своей стороны сделали все, чтобы "зерновой коридор" был безопасным, обозначив безопасный фарватер

Три украинских порта уже разблокировали, наметив безопасный фарватер для прохода грузовых судов. Схема вывоза зерна предусматривает, что суда будут собираться в караван.

После официального объявления коридоров для судов, которые будут вывозить украинское зерно. в Одесской области приступили к разблокированию портов, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины. Уже возобновлена работа портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение для безопасности судоходства. Схема вывоза зерна предусматривает, что суда будут собираться в караван, который будет сопровождать украинский корабль.

Руководитель Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко опубликовал карту, на которой схематично обозначены границы "зернового коридора".

Схема "зернового коридора", вывоз украинского зерна
Схема "зернового коридора" в Черном море у берегов Украины

На карте синей точкой обозначен остров Змеиный, цифрой 1 — район досмотра судов, приема/высадки лоцмана при следовании в порты Украины и формирования каравана при следовании из них, цифрой 2 — район формирования/расформирования каравана.

"Пока никто из порта "Черноморск" не вышел", — отметил при этом Клименко.

Накануне глава Мининфраструктуры Александр Кубраков допустил, что экспорт зерна по Черному морю может быть остановлен, если Россия будет вести обстрелы или провоцировать какую-либо другую угрозу в акватории. По его мнению, за реализацию соглашения о вывозе зерна ответственны Турция и ООН.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Черное море вышли турецкие военные суда: два фрегата и подводная лодка.

Напомним, 26 июля, в Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), который был организован для для контроля за транспортировкой зерна из украинских портов. В него входят представители Турции, Украины, России и ООН. Сотрудники Центра будут досматривать суда с зерном.

На следующий день представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что экспорт зерна из одесских портов должен начаться в течение этой недели.