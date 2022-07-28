"Зерновой коридор" у берегов Украины готов к работе (фото, видео)

Три украинских порта уже разблокировали, наметив безопасный фарватер для прохода грузовых судов. Схема вывоза зерна предусматривает, что суда будут собираться в караван.

После официального объявления коридоров для судов, которые будут вывозить украинское зерно. в Одесской области приступили к разблокированию портов, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины. Уже возобновлена работа портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение для безопасности судоходства. Схема вывоза зерна предусматривает, что суда будут собираться в караван, который будет сопровождать украинский корабль.

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Руководитель Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко опубликовал карту, на которой схематично обозначены границы "зернового коридора".

[ + – ] Схема "зернового коридора" в Черном море у берегов Украины

На карте синей точкой обозначен остров Змеиный, цифрой 1 — район досмотра судов, приема/высадки лоцмана при следовании в порты Украины и формирования каравана при следовании из них, цифрой 2 — район формирования/расформирования каравана.

"Пока никто из порта "Черноморск" не вышел", — отметил при этом Клименко.

Накануне глава Мининфраструктуры Александр Кубраков допустил, что экспорт зерна по Черному морю может быть остановлен, если Россия будет вести обстрелы или провоцировать какую-либо другую угрозу в акватории. По его мнению, за реализацию соглашения о вывозе зерна ответственны Турция и ООН.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Черное море вышли турецкие военные суда: два фрегата и подводная лодка.

Напомним, 26 июля, в Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), который был организован для для контроля за транспортировкой зерна из украинских портов. В него входят представители Турции, Украины, России и ООН. Сотрудники Центра будут досматривать суда с зерном.

На следующий день представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что экспорт зерна из одесских портов должен начаться в течение этой недели.