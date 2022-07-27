В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по зерновому коридору
Сотрудники этого Центра будут проводить досмотр судов с украинским зерном, которое перевозится из портов Одессы, Черноморска и Южного.
В среду, 27 июля, в Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), который был организован для для контроля за транспортировкой зерна из украинских портов. Об этом сообщает Anadolu Agency.
На мероприятии присутствовал министр обороны Турции Хулуси Акар.
Этот центр работает на территории Университета национальной обороны Турции. Помимо представителей Турции, Украины и России, в нем работают дипломаты из ООН.
Сотрудники этого Центра должны проводить досмотр судов с украинским зерном, которое перевозится из портов Одессы, Черноморска и Южного.
Хулуси Акар отметил важность обеспечения поставок 25 млн тонн украинских зерновых в страны, которым приходится закупать сельхозпродукцию.
Регулярные поставки зерна, по его словам, помогут снизить цены на продовольственные товары и решить проблему, связанную с продовольствием.
При этом он отметил, что необходимости в разминировании морских зон в рамках соглашения по "зерновому коридору" нет.
"Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", — объяснил глава турецкого Минобороны.
Ранее Фокус сообщал, что Эрдоган обсудит с Путиным поставки зерна. Встреча представителей двух стран состоится 5 августа в Сочи.