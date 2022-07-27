В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по зерновому коридору

Сотрудники этого Центра будут проводить досмотр судов с украинским зерном, которое перевозится из портов Одессы, Черноморска и Южного.

В среду, 27 июля, в Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), который был организован для для контроля за транспортировкой зерна из украинских портов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

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На мероприятии присутствовал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Этот центр работает на территории Университета национальной обороны Турции. Помимо представителей Турции, Украины и России, в нем работают дипломаты из ООН.

Сотрудники этого Центра должны проводить досмотр судов с украинским зерном, которое перевозится из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Хулуси Акар отметил важность обеспечения поставок 25 млн тонн украинских зерновых в страны, которым приходится закупать сельхозпродукцию.

Регулярные поставки зерна, по его словам, помогут снизить цены на продовольственные товары и решить проблему, связанную с продовольствием.

При этом он отметил, что необходимости в разминировании морских зон в рамках соглашения по "зерновому коридору" нет.

"Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", — объяснил глава турецкого Минобороны.

Ранее Фокус сообщал, что Эрдоган обсудит с Путиным поставки зерна. Встреча представителей двух стран состоится 5 августа в Сочи.