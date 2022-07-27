У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр із зернового коридору

Співробітники цього Центру проводитимуть огляд кораблів з українським зерном, яке перевозять із портів Одеси, Чорноморська та Південного.

У середу, 27 липня, у Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), який організований для контролю за транспортуванням зерна з українських портів. Про це повідомляє Anadolu Agency.

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На заході був присутній міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Центр працює на території Університету національної оборони Туреччини. Крім представників Туреччини, України та Росії, у ньому працюють дипломати з ООН.

Співробітники цього Центру мають проводити огляд кораблів з українським зерном, яке перевозять з портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Хулусі Акар наголосив на важливості забезпечення постачання 25 млн тонн українських зернових до країн, яким доводиться закуповувати сільгосппродукцію.

Регулярні постачання зерна, за його словами, допоможуть знизити ціни на продовольчі товари та розв'язати проблему, пов'язану із продовольством.

Водночас він зазначив, що потреби в розмінуванні морських зон у межах угоди щодо "зернового коридору" немає.

"Підготовка до постачання зерна в портах України триває", — пояснив глава турецького Міноборони.

Раніше Фокус повідомляв, що Ердоган обговорить з Путіним постачання зерна. Зустріч представників двох країн відбудеться 5 серпня у Сочі.