Украина может прекратить экспорт зерна в ближайшие дни (видео)

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков допустил, что экспорт зерна по Черному морю может быть остановлен, если Россия будет вести обстрелы или провоцировать какую-либо другую угрозу в акватории.

Украинская сторона может уже в ближайшие дни прекратить экспорт зерна по Черному морю, если Россия снова будет вести обстрелы или провоцировать какую-либо другую угрозу в акватории. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на брифинге "Безопасная транспортировка зерна и продовольствия через морские порты Украины" в понедельник, 25 июля.

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"Если что-то будет происходить в Черном море, то, конечно, эта инициатива (экспорт зерновых морским путем, — ред.) будет остановлена", — подчеркнул Кубраков.

Кроме того, глава профильного министерства обратил внимание на то, что для Украины экспорт зерна также важен, как и для всего цивилизованного мира.

"Мы подписывали соглашение с ООН и Турцией. Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют — оно работает, если не гарантируют — оно не работает", — заявил министр.

Таким образом Кубраков выразил свое отношение к ракетной атаке российских военных на порт в Одессе, которая произошла 23 июля. Тогда оккупанты ударили по хранилищам в Одесском порту, где зерно готовили к отправке на экспорт.

Спикер Сил противовоздушной обороны Украины Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что Россия запустила ракеты именно в ту часть Одесского порта, где хранили зерно.

Фокус уже писал о том, что 23 июля российские войска нанесли ракетный удар по порту в Одессе. ПВО сбили две из четырех крылатых ракет "Калибр", запущенных по городу, однако остальные попали в объекты инфраструктуры.

Также мы информировали наших читателей о том, что 22 июля Украина подписала в Стамбуле трехсторонний договор о "зерновом коридоре" через Черное море. Украинская сторона заключила соглашение с ООН и Турцией, не подписывая никаких документов с представителями РФ. Соглашение предусматривает, что Украина сохранит контроль над портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный", но там будут находиться только суда для перевозки зерна, продуктов питания и удобрений.