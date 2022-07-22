Украина подписала трехсторонний договор о "зерновом коридоре" через Черное море

Украинская сторона не подписывала договор с Россией. Зеркальное соглашение о коридоре для экспорта украинских зерновых Москва подпишет с Анкарой и ООН.

В Стамбуле 22 июля представителями Украины, Турции, России и ООН было подписано соглашение о коридоре для экспорта украинских зерновых по Черному морю. Однако "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" украинская сторона подписала только с Турцией и ООН, сообщает Telegram телеканала "Дом".

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В документе говорится, что контроль над портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна, продовольствия и удобрений не предусматривается.

Отметим, что для подписания документа украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым прибыла в Стамбул. Делегация провела встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, в ходе которой обсуждался вопросы "зернового коридора" и безопасности для транспортных судов.

С турецкой стороны договор был подписан министром обороны Турции Хулуси Акаром. Отдельный зеркальный договор Турция и ООН подпишут с Россией. Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, со стороны РФ трехсторонний договор подпишет министр обороны страны Сергей Шойгу.

"Да, мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Мы можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед", — сказал Песков.

Украина не будет подписывать договор с РФ

В Офисе президента Владимира Зеленского ранее заявили, что украинская сторона не станет подписывать с российской стороной договор о "зерновом коридоре". В частности советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил, украинская сторона не будет подписывает никаких документов с Россией.

"Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН", — написал он.

Кроме того, Подоляк отметил, что в рамках договоренности вся инспекция судов будет проводиться совместными группами в турецких водах и никакого транспортного сопровождения российскими судами и присутствия представителей РФ в украинских портах не будет. А в случае провокаций с российской стороны будет дан немедленный военный ответ, подчеркнул Подоляк.

Напомним, 19 июля президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во ходе встречи в Тегеране обсуждали вопрос "зернового коридора" для украинского экспорта в Черном море. По словам президента РФ, переговоры по вывозу украинского зерна через Черное море продвинулись вперед.