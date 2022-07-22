Україна підписала тристоронню угоду про "зерновий коридор" через Чорне море, — ЗМІ

Українська сторона не підписувала договір із Росією. Дзеркальну угоду про коридор для експорту українських зернових Москва підпише з Анкарою та ООН.

У Стамбулі 22 липня представники України, Туреччини, Росії та ООН підписали угоду про коридор для експорту українських зернових Чорним морем. Проте "Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" українська сторона підписала лише з Туреччиною та ООН, повідомляє Telegram телеканалу "Дом".

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У документі йдеться, що контроль над портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю був і залишається за українською стороною. Знаходження в цих портах інших кораблів, крім тих, що мають забезпечувати експорт зерна, продовольства та добрив, не передбачається.

Зазначимо, що для підписання документа українська делегація на чолі із міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула до Стамбула. Делегація провела зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої обговорювали питання "зернового коридору" та безпеки для транспортних суден.

З турецької сторони договір підписаний міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Окремий дзеркальний договір Туреччина та ООН підпишуть із Росією. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, з боку РФ тристоронній договір підпише міністр оборони країни Сергій Шойгу.

"Так, ми можемо підтвердити, що міністр оборони Шойгу вирушив до Туреччини. Ми можемо підтвердити, що сьогодні готується підписання, але дочекаймось, не забігатимемо поки наперед", — сказав Пєсков.

Україна не підписуватиме договір з РФ

В Офісі Президента Володимира Зеленського раніше заявили, що українська сторона не підписуватиме з російською стороною договір про "зерновий коридор". Зокрема радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив, що українська сторона не підписуватиме жодних документів з Росією.

"Ми підписуємо угоду з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН", — написав він.

Крім того, Подоляк зазначив, що в межах домовленості всю інспекцію кораблів проводитимуть спільні групи у турецьких водах і жодного транспортного супроводу російськими кораблями та присутності представників РФ в українських портах не буде. А в разі провокацій з російської сторони буде дано негайну військову відповідь, наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 19 липня президенти Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Тегерані обговорювали питання "зернового коридору" для українського експорту в Чорному морі. За словами президента РФ, переговори щодо вивезення українського зерна через Чорне море просунулися вперед.