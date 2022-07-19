"Вирішити всі питання не вдалося": Путін висловився про зустріч з Ердоганом в Ірані (відео)

Президент РФ заявив, що переговори щодо "зернового коридору" з України просунулися, але деталей уточнювати не став.

У вівторок, 19 липня, президент РФ Володимир Путін та лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрілися в Ірані. Одне з питань, яке обговорювали президенти, було присвячене "зерновому коридору" з України, повідомляють російські ЗМІ.

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Також Путін та Ердоган обговорювали на зустрічі в Ірані спільні економічні проєкти та товарообіг між Туреччиною та Росією.

За словами Володимира Путіна, переговори щодо вивезення українського зерна через Чорне море просунулися вперед. Однак, що на практиці це означатиме для експорту зернових через морські порти, президент РФ не уточнив.

"Не всі питання, щоправда, ще вирішені, але те, що рух є вже добре", — додав він.

Президент Туреччини зі свого боку заявив про те, що під час останніх стамбульських переговорів щодо зерна позиція, яку зайняла російська сторона, була дуже позитивною та конструктивною.

Що ще обговорювали Путін та Ердоган в Ірані

Також Путін та Ердоган зазначили, що відносини Росії та Туреччини розвиваються, незважаючи ні на що, а товарообіг — зростає.

Крім того, Путін та Ердоган обговорили ключові питання російсько-турецької співпраці, реалізацію флагманських проектів у торговельно-економічній сфері.

"Сьогодні ми побачилися з друзями за кордоном. Сьогодні ми поділимося насиченим порядком денним. Я вважаю, що під час цього процесу підхід Росії до наших посередницьких зусиль є позитивним. Підхід російської делегації на останніх стамбульських зустрічах був дуже позитивним. Я особисто дякую Вам від імені моєї делегації. Сподіваюся, наші зустрічі будуть плідними", — сказав президент Туреччини.

До речі, востаннє лідери двох країн — Путін та Ердоган — зустрічалися на двосторонніх переговорах восени 2021 року.

Нагадаємо, коридор для вивезення зерна з України може запрацювати вже цього тижня. Очікується, що в період з 18 по 24 липня Україна, Росія, Туреччина та ООН підпишуть угоду, після чого почне працювати коридор для постачання зернових на світовий ринок через Чорне море.

Раніше також стало відомо, що Путін і Ердоган збираються тет-а-тет обговорити вивіз зерна з України. Про це повідомив помічник глави російської держави Юрій Ушаков.