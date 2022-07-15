Коридор для вивезення зерна з України може запрацювати наступного тижня, — ЗМІ

Очікується, що в період із 18 по 24 липня сторони підпишуть угоду, після чого почне працювати коридор для постачання зернових на світовий ринок через Чорне море.

Наступного тижня, після підписання відповідної угоди, може запрацювати коридор для експорту українських зернових по Чорному морю. Про це повідомляє турецька газета Yeni Safak.

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Видання зазначило, що підсумковий документ буде підписано делегаціями України, Росії, Туреччини й Організації Об'єднаних Націй. Деталі майбутньої угоди щодо функціонування координаційного центру, який буде сформований у Стамбулі під егідою ООН, стануть відомі також наступного тижня, коли відбудеться зустріч делегації "зернової четвірки".

За даними журналістів, згідно з так званими технічними домовленостями, досягнутими сторонами на зустрічі 13 липня, в портах, звідки вивозитимуться зернові, будуть представники трьох країн, яких залучать до відстеження процесу перевезення від виходу суден із портів України до прибуття у Стамбул. Крім цього було досягнуто домовленостей щодо розмінування українських портів. Це питання перебуватиме у зоні відповідальності української влади. Також Київ визначатиме маршрут проходження суден із зерновими.

За даними джерела російського агентства ТАСС, нова зустріч "четвірки" пройде 20-21 липня.

Нагадаємо, у процесі тригодинних переговорів у Стамбулі 13 липня сторони ухвалили рішення створити у Туреччині координаційний центр для вирішення "зернового питання". Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив сподівання, що на наступній зустрічі буде підписано відповідну угоду.

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