Коридор для вывоза зерна из Украины может заработать на следующей неделе, — СМИ

Ожидается, что в период с 18 по 24 июля стороны подпишут соглашение, после чего заработает коридор для поставок зерновых на мировой рынок через Черное море.

На следующей неделе, после подписания соответствующего соглашения, может заработать коридор для экспорта украинских зерновых по Черному морю. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

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Издание отметило, что итоговый документ будет подписан делегациями Украины, России, Турции и Организации Объединенных Наций. Детали будущего соглашения в части функционирования координационного центра, который будет сформирован в Стамбуле под эгидой ООН, станут известны также на следующей неделе, когда пройдет встреча делегации "зерновой четверки".

По данным журналистов, согласно так называемым техническим договоренностям, достигнутым сторонами на встрече 13 июля, в портах, откуда будут вывозиться зерновые, будут находиться представители трех стран, которых задействуют в отслеживании процесса перевозки от выхода судов из портов Украины до прибытия в Стамбул. Помимо этого были достигнуты договоренности касательно разминирования украинских портов. Этот вопрос будет находиться в зоне ответственности украинских властей. Также Киев будет определять маршрут следования судов с зерновыми.

По данным источника российского агентства ТАСС, новая встреча "четверки" пройдет 20-21 июля.

Напомним, в ходе трехчасовых переговоров в Стамбуле 13 июля стороны приняли решение создать в Турции координационный центр для решения "зернового вопроса". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что на следующей встрече будет подписано соответствующее соглашение.

Ранее Фокус писал о том, что урожай в Украине в этом году может сократиться почти вдвое.