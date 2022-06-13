Врожай в Україні цього року може скоротитися майже вдвічі, — Мінагрополітики (відео)
За словами Тараса Висоцького, прогнозований урожай в Україні цього року становить близько 65 млн тонн. У порівнянні з минулим роком, це становить 60%.
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Цьогоріч в Україні варто очікувати зменшення урожаю на 40%. Про це під час брифінгу Міністерства аграрної політики та продовольства України розповів заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.
За словами Висоцького, цього року вдасться зібрати близько 48-50 млн тонн зернових, що менше ніж у попередні роки, коли збирали від 60 до 85 млн тонн зерна.
"Але, якщо взяти десятирічну історію, коли було 40-45 млн тонн, тому це не є чимось критичним", — зазначив заступник міністра агрополітики. — "Проте це тільки попередня оцінка. Варто ще врахувати фактори, які впливатимуть на фінальну цифру, зокрема на погодні умови".
Основна частина зернових очікується від кукурудзи — 24 млн тонн. Пшениці прогнозовано очікується зібрати 18-20 млн тонн, а ячменю — близько 5 млн тонн.
"Якщо говорити про технічно-олійні культури, озимий ріпак — очікуємо потенційне виробництво близько 2,5 млн тонн. По сої очікуємо від 2,5 млн тонн до 2,8 млн тонн. І соняшник може дати близько 10 млн тонн", — розповів Тарас Висоцький.
Якщо додати прогнозовані врожаї усіх вищезазначених сільськогосподарських культур, отримаємо зазначенні заступником міністра 65 млн тонн.
Також він додав, що ці цифри коригуватимуться за фактом збору врожаю або за фактом його завершення.
Скільки врожаю зібрала Україна минулого року?
За словами тодішнього міністра агрополітики Романа Лещенка, у 2021 році Україні вдалося зібрати рекордний врожай у 106 млн тонн. Тоді чиновник стверджував, що це був абсолютний рекорд за час існування нашої держави.
За словами Лещенка, зернобобових вдалося зібрати понад 84 млн тонн, а олійних культур – 22, 6 млн.Важливо
Фокус писав, що урожай, зібраний на тимчасово окупованих територіях, російські війська змушують віддавати закупникам із Криму. При цьому продукцію викуповували у 10 разів дешевше від роздрібної вартості.
У Мінагрополітики заявляли, що наступний урожай буде меншим на 40%. У відомстві пояснили це втратою 25% орних земель унаслідок повномасштабного вторгнення Росії.