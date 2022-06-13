Врожай в Україні цього року може скоротитися майже вдвічі, — Мінагрополітики (відео)

За словами Тараса Висоцького, прогнозований урожай в Україні цього року становить близько 65 млн тонн. У порівнянні з минулим роком, це становить 60%.

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Цьогоріч в Україні варто очікувати зменшення урожаю на 40%. Про це під час брифінгу Міністерства аграрної політики та продовольства України розповів заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

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За словами Висоцького, цього року вдасться зібрати близько 48-50 млн тонн зернових, що менше ніж у попередні роки, коли збирали від 60 до 85 млн тонн зерна.

"Але, якщо взяти десятирічну історію, коли було 40-45 млн тонн, тому це не є чимось критичним", — зазначив заступник міністра агрополітики. — "Проте це тільки попередня оцінка. Варто ще врахувати фактори, які впливатимуть на фінальну цифру, зокрема на погодні умови".

Основна частина зернових очікується від кукурудзи — 24 млн тонн. Пшениці прогнозовано очікується зібрати 18-20 млн тонн, а ячменю — близько 5 млн тонн.

"Якщо говорити про технічно-олійні культури, озимий ріпак — очікуємо потенційне виробництво близько 2,5 млн тонн. По сої очікуємо від 2,5 млн тонн до 2,8 млн тонн. І соняшник може дати близько 10 млн тонн", — розповів Тарас Висоцький.

Якщо додати прогнозовані врожаї усіх вищезазначених сільськогосподарських культур, отримаємо зазначенні заступником міністра 65 млн тонн.

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Також він додав, що ці цифри коригуватимуться за фактом збору врожаю або за фактом його завершення.

Скільки врожаю зібрала Україна минулого року?

За словами тодішнього міністра агрополітики Романа Лещенка, у 2021 році Україні вдалося зібрати рекордний врожай у 106 млн тонн. Тоді чиновник стверджував, що це був абсолютний рекорд за час існування нашої держави.

За словами Лещенка, зернобобових вдалося зібрати понад 84 млн тонн, а олійних культур – 22, 6 млн.

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Фокус писав, що урожай, зібраний на тимчасово окупованих територіях, російські війська змушують віддавати закупникам із Криму. При цьому продукцію викуповували у 10 разів дешевше від роздрібної вартості.

У Мінагрополітики заявляли, що наступний урожай буде меншим на 40%. У відомстві пояснили це втратою 25% орних земель унаслідок повномасштабного вторгнення Росії.