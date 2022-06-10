Наступний урожай буде меншим на 40% від попереднього року, — Мінагрополітики

У відомстві розповіли, що Україна втратила 25% орних земель через вторгнення Росії, тому очікують на значне скорочення врожаю.

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Урожай наступного року в Україні може скоротитися на 40% через вторгнення Росії. Через війну країна втратила 25% орних земель. Про це розповів американському телеканалу CNN заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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"Ми втратили 25% орних земель. За обсягами, звичайно, більше. Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року", — заявив він.

Чиновник також додав, що російські війська вкрали 500 тисяч тонн українського зерна на окупованих територіях.

Тарас Висоцький заявив, що розмінувати українські порти для вивезення зерна можна швидко, проте для цього потрібно зупинити війну або встановити перемир'я.

"Якщо ми здобудемо перемогу і війну буде припинено, звичайно, ми зможемо досить швидко її очистити", — сказав він.

Заступник міністра додав, що фізично процес не складний, але залежить від інших перешкод, зокрема від воєнних дій.

"Україна готова виконувати всі зобов'язання, щоб постачати необхідні харчі для міжнародної продовольчої безпеки. Тож суть зрозуміла: Росія повинна зупинити війну", — підсумував Висоцький.

Нагадаємо, 30 травня Фокус писав, що врожай зернових в Україні скоротиться на 30-40% цього року. Проте експерти заспокоїли, що зібраного 2022 року врожаю буде достатньо для задоволення внутрішнього попиту.

8 червня у РНБО назвали умови для вивезення зерна з українських портів. За словами Олексія Данілова, якщо питання безпеки для України розв'яжуть, то продукцію не можна вивезти.