Следующий урожай будет меньше на 40% от предыдущего года, — Минагрополитики

В ведомстве рассказали, что Украина потеряла 25% пахотных земель из-за вторжения России, поэтому ожидают значительное сокращение урожая.

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Урожай следующего года в Украине может быть сокращен на 40% из-за вторжения России. Из-за войны страна потеряла 25% пахотных земель. Об этом рассказал американскому телеканалу CNN заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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"Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года", — заявил он.

Чиновник также добавил, что российские войска украли 500 тысяч тонн украинского зерна на оккупированных территориях.

Тарас Высоцкий заявил, что разминировать украинские порты для вывоза зерна можно быстро, однако для этого нужно остановить войну, либо установить перемирия.

"Если мы одержим победу и война будет прекращена, конечно, мы сможем достаточно быстро ее очистить", — сказал он.

Заместитель министра добавил, что физически процесс не сложный, но зависит от других препятствий, в том числе от продолжающихся военных действий.

"Украина готова выполнять все обязательства, чтобы поставлять необходимые продукты питания для международной продовольственной безопасности. Так что суть предельно ясна: Россия должна остановить войну", — подытожил Высоцкий.

Напомним, 30 мая Фокус писал, что урожай зерновых в Украине сократиться на 30-40% процентов в этом году. Однако эксперты успокоили, что собранного в 2022 году урожая будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

8 июня в СНБО назвали условия для вывоза зерна из украинских портов. По словам Алексея Данилова, если вопрос безопасности для Украины не будет решен, то продукция не сможет быть вывезена.