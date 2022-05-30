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Урожай зерновых в Украине из-за агрессии России в 2022 году упадет на 30-40%

Мария Бабенко
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пшеница, поле, комбайн, урожай
Фото: kievvlast.com.ua | В 2022 году из-за войны урожай пшеницы будет на 37% ниже, чем в 2021 году

Из-за войны и заблокированных портов урожай в стране стремительно сократится по сравнению с 2021 годом. Однако эксперты успокаивают, что собранного в 2022 году урожая будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

Из-за захвата части территории, боевых действий и невозможности в условиях военного положения в полной мере соблюдать агротехнологии, урожай в Украине в 2022 году будет заметно меньше, чем в 2021-ом. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Урожай военного времени. Накормит ли Украина себя и мир в 2022 году".

По оценке Марии Колесник, заместителя директора ProAgro Information Company, Украина из-за вторжения России не досчитается около 15-30% урожая зерновых и масличных.

По данным KSE Агроцентра, сбор зерновых и зернобобовых в 2022 году составит 44-55 млн. тонн, технических — 19-24 млн. тонн. В целом аграрии соберут 63-79 млн. тонн, что на 41-26% меньше, чем годом ранее.

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Урожай военного времени. Накормит ли Украина себя и мир в 2022 году

Тем не менее, в KSE Агроцентре уверены, что собранного в 2022 году урожая будет более чем достаточно, для удовлетворения внутреннего спроса на уровне 17-20 млн. тонн зерновых и зернобобовых, из которых только 5-6 млн. тонн идет на пищевые нужды, а остальное – на семена, корм скоту и переработку. Излишки производители будут пытаться экспортировать.

Однако, как уже писал Фокус, из-за блокировки оккупантами портов экспорт украинского зерна морем стал невозможным, а наземный транспорт не в состоянии справиться с возросшими объемами перевозок.

Также Фокус писал, что из-за снижения объема поставок зерновых из Украины ряду стран мира угрожает дефицит продовольствия и голод.