Морской террор. Как агрессия России провоцирует дефицит продуктов в мире

Пока экспорт из Украины по морю стоит на паузе, на мировых рынках дорожает продовольствие, а некоторые страны рискуют столкнуться с нехваткой еды и голодными бунтами.

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Из-за агрессии России Украина не может экспортировать агропродукцию морским путем через собственные порты и вынуждена искать альтернативные пути.

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"Даже наладив транспортировку за границу по железнодорожным путям, Украина не сможет вернуться к довоенному уровню экспорта агропродукции, пока не будет разблокирована и возобновлена ​​деятельность морских терминалов", — предупреждает Екатерина Гупало, адвокат, партнер АО "Арцингер".

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Соответственно, государство теряет один из основных источников поступления валюты, а развитому украинскому агросектору грозит упадок. Однако о недостатке продовольствия на внутреннем рынке речь не идет. Как отмечает Дмитрий Оносовский, адвокат, старший юрист ЮКК Де-Юре, Украина может обеспечить себя продовольствием, засеяв лишь 30% посевных площадей, однако это предполагает только выживание, а не развитие.

Как мир зависит от украинского экспорта

Блокировка поставок продовольствия через украинские порты Черного и Азовского морей вредит не только самой Украине. Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) отмечает, что отсутствие украинских экспортных поставок формирует значительный дефицит некоторых продуктов питания, ощутимый во всех странах мира. Ведь Украина обеспечивает 12% мировой торговли пшеницы, 16% – кукурузы и 50% – подсолнечного масла.

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Анжела Махинова, партнер практики международной торговли ЮФ Sayenko Kharenko, обращает внимание на то, что в новом исследовании Всемирной Торговой Организации "Кризис в Украине. Последствия войны для глобальной торговли и развития" эксперты предполагают, что из-за закрытия портов, уменьшения посевных площадей, неопределенности судьбы посевов, дефицита горючего, средств защиты растений и рабочей силы объем экспорта из Украины существенно сократится.

Суммарные объемы экспорта из Украины и РФ в Ливан составляют 83% от всего объема импорта зерновых в эту страну, в Египет — 73%, Тунис — 53%, ОАЭ — 52%, поэтому в первую очередь пострадают страны Африки и Азии.

[ + – ] От выращенного в Украине зерна зависят государства Азии и Африки Фото: Getty Images

Из-за войны продовольствие дорожает

Недополучение агропродукции из Украины уже привело к стремительному росту цен на продовольствие на мировых рынках. Индекс продовольственных цен FAO в марте 2022 года по сравнению с февралем вырос на 12,6%. Светлана Литвин отмечает, что это произошло преимущественно за счет рекордного роста цен на растительные масла (23,2%) и зерновые культуры (17,1%) на фоне агрессии России против Украины.

"В мире [с начала войны] уже имеет место подорожание на 25-30% пшеницы и на 35% сои. Эксперты считают, что рост цен коснется и зерновых, которые не экспортируются Украиной и РФ, но могут стать заменителями. Поэтому цены на рис уже выросли на 12%, на овес – на 8%", – продолжает Махинова.

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Опрошенные эксперты и дальше ожидают подорожание продовольствия.

"Учитывая дальнейший рост цен на горючее и удобрения (некоторые из которых уже подорожали в пять раз), цены на продовольствие в мире будут увеличиваться, — комментирует Дмитрий Оносовский. — Этот процесс начался из-за коронакризиса, а нападение России на Украину значительно его ускорило".

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Влияние российской агрессии на мировые рынки продовольствия может быть довольно продолжительным, даже если в ближайшие месяцы ситуация нормализуется.

"Сейчас сообщается, что 30% посевных площадей в Украине не засеваются зерновыми, и уже только из-за этого ожидания объемов урожая на этот год существенно ниже. То есть даже если на момент сбора урожая 2022 года морские порты возобновят свою работу, объем доступного на экспорт украинского зерна прогнозируемо будет меньше", — отмечает Екатерина Гупало.

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По словам Дмитрия Оносовского, объем экспорта агропродукции будет зависеть от ситуации на войне: в случае благоприятного развития, на экспорт может быть отгружено 65-75% от показателей прошлого года, в случае негативного сценария – значительно меньше. То есть, продовольственный кризис может усугубляться.

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Махинова отмечает, что в контексте военных действий в Украине эксперты даже упоминают о вероятности повторения "Арабской весны" (волны протестов в арабском мире в 2010-2012 годах) и массовых голодных бунтах в других странах.

"Если ситуация не стабилизируется, то вероятно, что в 2022-2023 году планета может столкнуться с массовым голодом. И такие предупреждения уже звучат в агросообществе развитых стран", — добавляет Оносовский.

То есть, зло, которое причинила Россия Украине, может вызвать череду драматических событий с неожиданными последствиями в других уголках мира.