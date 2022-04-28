Без моря. Как война остановила торговлю Украины с миром

Из-за минирования Черного моря и опасений владельцев судов и страховщиков в Украину теперь не следует ни одно торговое судно. А суда, прибывшие до 24 февраля, не покидают украинские порты. Фокус выяснил, какими альтернативными способами украинские экспортеры стараются обойти заблокированные Россией каналы поставок.

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После вторжения России в Украину главной проблемой отечественных экспортеров стало блокирование портов Черного моря российской армией, из-за чего экспорт морскими путями стал невозможен.

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"Или из-за минирования Черного моря, или из-за страха владельцев судов и страховщиков относительно потенциальной опасности для флота и персонала, в Украину теперь не следует ни одно торговое судно, — комментирует ситуацию Орест Матвийчук, старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. — Украинские порты также не покидают суда, прибывшие до 24 февраля 2022 года. В связи с этим международные трейдеры и экспортеры начали искать альтернативные каналы для экспорта".

Обходные маневры. Как поставляют зерно из Украины за границу

Внешняя торговля во время войны не остановилась. Украина производит гораздо больше агропродукции, чем составляют ее собственные потребности, и поэтому может без угрозы для своей продовольственной безопасности экспортировать довольно большие объемы продовольствия. Существенных административных ограничений для экспорта зерновых, подсолнечного масла и многой другой агропродукции со стороны Украины практически нет. То есть, экспорт, фактически, осуществляется как и в условиях мирного времени. Главная задача – найти альтернативные каналы поставок.

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Блокада портов вынуждает искать новые решения для экспорта

"У экспортеров сейчас есть два основных пути: по железной дороге к западным границам страны, а дальше в европейские порты — или же транспортировка с помощью барж по Дунаю в морские порты Румынии", — рассказывает Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Дмитрий Оносовский, адвокат, старший юрист ЮКК "Де-Юре" среди альтернативных путей называет экспорт в Польшу по суше — автомобильные грузовые перевозки или железной дорогой к границе, отгрузки в Дунайских портах Рени, Измаил и Килия, а также экспорт в Констанцу (Румыния) с целью дальнейшей транспортировки по морю.

Почему новые каналы экспорта из Украины такие узкие

По словам Светланы Литвин, экспорту альтернативными путями мешает ряд проблем. Во-первых, технические сложности, такие как разная ширина железнодорожных путей в Украине и ЕС, из-за чего приходится перегружать продукцию или изменять ширину колес, недостаток вагонов, барж, неготовность железнодорожных операторов и других участников цепи поставок стран ЕС к нашим объемам зерна и т.д.

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"Перегрузочных терминалов на железной дороге в достаточном количестве нет. Автомобильный экспорт сталкивается с проблемой соблюдения украинскими грузовиками экологических норм в Европе, хотя соседние европейские страны уже вводят временные ослабления экологических требований для украинских грузовых авто. Тем временем, в дунайских портах Украины не хватает барж для отгрузки всей продукции", — продолжает перечень препятствий Дмитрий Оносовский.

Литвин отмечает, что из-за вышеназванных проблем пропускная способность этих путей не может заменить морские порты — сейчас она составляет максимум 1 млн тонн в месяц, что в 5-6 раз меньше возможностей морских портов.

[ + – ] Украина с помощью морских портов экспортировала около 5 млн тонн зерна в месяц Фото: "Укрвнештранс"

Потерянные возможности экспорта из Украины

До войны доля агропродукции в структуре украинского экспорта достигала 40%. В связи с созданными государством-оккупантом сложностями объемы экспорта агропродукции из Украины уже существенно снизились по сравнению с довоенным временем.

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"Если обычно Украина с помощью морских портов имела возможность экспортировать около 5 млн тонн зерна и 500-600 тыс. тонн подсолнечного масла в месяц, то по результатам марта 2022 года по железной дороге границу пересекло только 220 тыс. тонн зерна и 15,8 тыс. тонн растительного масла", — уточняет Светлана Литвин. Таким образом, как отмечает собеседница Фокуса, даже при максимальной пропускной способности всех альтернативных путей экспорта, имеющиеся в Украине излишки кукурузы будут вывозить больше года, и то при отсутствии экспорта других зерновых".

Ранее Андрей Ставницер, директор порта ТИС в Южном (Одесская обл.), заявил СМИ, что урожай, который сейчас есть в Украине, в условиях морской блокады придется вывозить 40 месяцев.

"Наращивание пропускного потенциала альтернативных путей происходит медленно и постепенно, – заключает Оносовский. — Для увеличения экспортных мощностей необходимо содействие пограничным странам, в том числе привлечение их транспортных мощностей, грузовиков и барж на Дунае". Однако опрошенные Фокусом эксперты уверены, что единственным путем восстановления довоенных объемов экспорта выступает разблокирование украинских морских портов. Но для этого необходимо остановить российскую агрессию.