Арбузы без баржи. Как оккупация Херсона изменит цены на овощи и фрукты

Значительная часть Херсонской области остается под оккупацией. Эксперты рассказали, будут ли на полках магазинов и рынков сладкие арбузы и помидоры, которыми славится этот регион Украины.

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Вторжение России в Украину создает существенные риски для сельскохозяйственного производства. Ситуацию для аграриев осложняют боевые действия, заминированные поля и дороги, нехватка топлива, расходных материалов и рабочих рук. Однако эксперты говорят и о другой стороне войны, а именно – о возможном дефиците овощей и арбузов, которые выращивают хозяйства на юге Украины.

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Салатный набор. Что будет с южными овощами летом и осенью 2022 года

Проблемы, связанные с войной, не обошли стороной сектор овощеводства и бахчеводства. Главная из них, по мнению Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) — сокращение посевных площадей под этими культурами из-за временной оккупации россиянами Херсонской, Донецкой, Луганской и, частично, Запорожской и Николаевской областей.

"Особенно ощутима для украинского рынка овощей оккупация практически всей Херсонской области, на территории которой в мирные времена выращивалось больше овощных культур по сравнению с другими областями – 14% от всего урожая, — продолжает Литвин. – В частности, наибольший вклад эта область делала в выращивание помидоров, огурцов и лука. Каждый третий выращенный в Украине томат был родом из Херсона, а доля огурцов и лука в общей структуре украинского производства составляла по 12%".

Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики", со ссылкой на данные Госстата отмечает, что производство овощей открытого грунта в Херсонской области в 2021 году составило 1116,6 тыс. тонн — 11,8% от общего производства по Украине. Значительная часть ранних тепличных овощей также производится на юге Украины.

[ + – ] Каждый третий выращенный в Украине томат — родом из Херсона Фото: pexels.com

Пока что эксперты дают осторожные прогнозы относительно падения объема урожая.

"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в 2022 году возможно незначительное снижение уровня удовлетворения потребностей населения в овощах по сравнению с предыдущими годами, — сообщила Фокусу Инна Сало. – Общие объемы производства существенно не снизятся, однако возможно некоторое уменьшение показателей южных регионов".

В свою очередь, Светлана Литвин отмечает, что производители в других областях Украины, не охваченных боевыми действиями, понимают риски возникновения дефицита на определенные овощные культуры и потенциально привлекательные цены на них, и поэтому понемногу увеличивают отведенные под овощи площади в своих хозяйствах. Собеседница Фокуса добавляет, что только 15% овощной продукции в Украине выращивают промышленные предприятия, а 85% приходится на хозяйства населения. И, очевидно, в условиях потери доходов и роста безработицы, экономные украинцы даже увеличат посадки на своих приусадебных участках.

"Учитывая большую часть производства овощей домохозяйствами и потенциальное увеличение его объемов, а также изменение структуры производства в разрезе регионов, значительных рисков дефицита основных овощных культур в Украине нет", — уверяет Светлана Литвин.

Однако, к сожалению, не все так оптимистично, ведь, по данным Pro-Consulting, 40% украинских помидоров выращивают именно хозяйства Николаевской и Херсонской области. Климат и земля в этих регионах – лучшая для хороших томатов. А значит, даже при условии активизации фермеров Одесской и Винницкой областей уровень урожая все равно в 2022 году будет ниже 2021 года. Вследствие этого вырастет и цена томатов.

"Родичі гарбузові". Будет ли в Украине дефицит арбузов и дынь

Настоящей визитной карточкой Херсонщины стали херсонские арбузы. Полосатая арбузная символика стала своеобразным брендом региона. Оттуда по Днепру ежегодно отправлялась известная баржа с арбузами, которую с нетерпением ожидали в столице. Теперь, из-за вражеского нашествия, прибытие в Киев летом 2022 года легендарной баржи, как и вообще обеспеченность Украины арбузами и дынями, остается под вопросом. Ведь, по словам Светланы Литвин, на этот регион приходится 38% выращенного в Украине урожая бахчевых культур.

Дефицит основных овощей Украине не угрожает, ведь всегда помогут импортеры. Но вот именно бахчевые культуры могут оказаться летом 2022 года самыми дефицитными.

"Значительная доля их производства приходится на Херсонскую область, а заметно увеличить объемы производства в других регионах вряд ли возможно. Однако ситуация может измениться в случае деоккупации Херсонской области и возобновления поставок из нее в другие регионы Украины", — заключает Светлана Литвин.

[ + – ] Херсонские арбузы — визитная карточка регионы Фото: pexels.com

То, что в Украине прогнозируется низкий урожай арбузов, повлияет и на объемы экспорта арбузов из Украины. Уже в прошлом году экспорт арбузов сократился до 5,5 тыс. тонн (на конец августа 2021 года), тогда как в 2020 году на эту же дату было экспортировано около 22 тыс. тонн. Импортные арбузы традиционно в Украину поступают из Турции и Азербайджана, однако в этом году из-за войны доставка арбузов затруднена, ведь порты страны заблокированы, а движение морем судов к ним во время военных действий крайне опасно из-за возможного минирования. Следовательно, на внутреннем рынке страны вполне возможен существенный дефицит арбузов и дынь, а цены на бахчевые по сравнению с 2021 годом могут возрасти в 3-8 раз.

Напомним, об угрожающей ситуации, проявившейся в секторе животноводства из-за войны, Фокус писал в одной из недавних публикаций.

Ранее Фокус писал, что Украине в 2022 году, несмотря на военные риски, не грозит дефицит зерновых. Однако продолжение войны в Украине может подорвать продовольственную безопасность в мировом масштабе.