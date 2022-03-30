Мясное дело. Хватит ли Украине сил и ресурсов удержать собственное производство мяса

По оценкам экспертов, в военное время необходима защита миллионному поголовью скота и десяткам птицефабрик Украины.

Для многих украинцев село Чернобаевка в Херсонской области стало символом украинских военных побед над силами врага. Однако именно эта местность рискует стать эпицентром экологической катастрофы. Ведь из-за российского вторжения птицефабрика "Чернобаевская", входящая в агрохолдинг "Авангард" (группа компаний "Укрлендфарминг"), в начале марта 2022 года потеряла возможность кормить птицу и вывозить готовую продукцию.

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Чтобы избежать экологической катастрофы из-за массового мора кур, на птицефабрике "Чернобаевской" птицу решили раздавать населению. С подобной ситуацией столкнулись и другие хозяйства, оказавшиеся в эпицентре боевых действий. В частности, в агрохолдинге "Авангард" в зону риска попали птицефабрики в Макарове и под Броварами Киевской области. В результате, на середину марта, потери вышеупомянутого холдинга от вторжения РФ составили 1,5 млрд грн.

Под прицелом. Как животноводство в Украине попало в зону риска

"В регионах непосредственного вторжения России под угрозой оказалось не только население, но и животноводство и птицеводство, — комментирует ситуацию Юрий Лупенко, директор ННЦ Институт аграрной экономики, академик НААН. — Очень трогательно видеть заботу владельцев о своих любимцах, но есть и обратная сторона – в защите нуждаются тысячи, даже миллионы сельскохозяйственных животных и птиц".

[ + – ] Многие украинские птицефабрики оказались в зоне боевых действий Фото: Pexels

Эксперт подчеркивает, что во внимании, прежде всего, нуждаются объекты промышленного животноводства, где присутствует высокая концентрация поголовья на небольшой площади в регионах активных военных действий. Исторически сложилось, что для обеспечения мясом, молоком и яйцами жителей больших промышленных центров, вокруг них концентрировались крупные животноводческие предприятия. Соответственно, эти мощности сейчас оказались под ударом врага, который пытается окружить и захватить крупные украинские города восточной и южной части страны, а также ведет наступательные действия в Киевской области и вблизи Чернигова.

Поскольку российские захватчики концентрируют усилия на разрушении инфраструктуры Украины, под прицелом оказывается пищевое обеспечение мегаполисов.

"Мы видим особое внимание оккупантов к компаниям, которые поддерживают продовольственную безопасность страны и не можем сейчас предоставить информацию о нашей деятельности", — ответили Фокусу в одной из ведущих компаний отрасли.

То есть, в общении со СМИ операторы рынка животноводства сейчас не заинтересованы и сосредоточивают усилия на антикризисных мерах.

Как уточняет Андрей Оробчук, заместитель председателя Комитета производителей ветеринарных препаратов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), сейчас компании сектора животноводства пытаются оценить возможности рынка в условиях войны и обеспечить безопасность персонала, производства, логистики поставок продукции и гуманитарной помощи на всех уровнях.

[ + – ] Животноводство в Украине из-за войны столкнулось с проблемами. Кормов пока хватает, с ветпрепаратами сложнее Фото: Pexels

Обеспеченность отрасли кормами эксперты пока оценивают как удовлетворительную. Юрий Лупенко отмечает, что благодаря прошлогоднему рекордному урожаю запас кормов на начало года заметно превышал прошлогодний, в том числе и по концентрированным кормам, занимающим около 85% кормового баланса.

С ветпрепаратами ситуация неоднозначна, поскольку их существенная часть в Украину импортируется. Однако, по мнению Лупенко, на сегодняшний день мало предпосылок для дефицита, который обычно возникает во время эпидемий и локальных инфекционных заболеваний.

По мнению Андрея Оробчука, обеспеченность кормами и ветпрепаратами сейчас напрямую связана с возможностью снабжения животноводческих хозяйств, что порой невозможно осуществить из-за военных действий. Эксперт напоминает, что некоторые птицефабрики уже находятся на грани выживания из-за отсутствия корма для птицы, воды и света.

Продовольственная безопасность. Хватит ли украинцам мяса, молока и яиц

Как отмечает Юрий Лупенко, пока молоко, мясо и яйца остаются доступными в Украине даже в местах боевых действий при достаточно незначительном росте цен на продукцию.

В частности, в столичных супермаркетах без особого ажиотажа можно приобрести свежую курятину и свинину, также продаются яйца, творог и молоко разной жирности нескольких брендов. Правда, цены выросли даже там, где до региона военных действий 80-100 км или больше. Также заметен дефицит определенной продукции (утка, перепела, телятина). К примеру, телятина и говядина, кроме того, что стала дефицитом, стоит 300-380 грн. за килограмм, в то время как до 24 февраля стоимость такого мяса была в пределах 180-250 грн./кг.

[ + – ] Торговля мясом на улице в Киеве,15 марта 2022 г. Фото: Getty Images

В компании МХП Фокусу сообщили, что во время войны сосредоточили усилия на восстановлении связей с бывшими партнерами и привлечении новых в рекордно короткие сроки. То есть, с начала войны компании удалось наладить работу с 25 новыми контрагентами и возобновили сотрудничество с сетью супермаркетов АТБ, которое прекратилось в феврале 2021 года.

"На второй день после начала боевых действий мы связались с менеджментом сети, предложили отвергнуть все коммерческие разногласия и снова стать партнерами. Команда АТБ отреагировала быстро и согласилась сотрудничать", – комментируют в МХП.

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Война и хлеб. Грозит ли миру голод из-за вторжения России в Украину?

Тем не менее, Андрей Оробчук отмечает, что военная агрессия России создает риски для продовольственной безопасности как в Украине, особенно в регионах активных боевых действий, так и в глобальном масштабе, поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров продукции птицеводства и животноводства для ряда стран. Уточним, по данным "Института аграрной экономики" в 2021 году Украина обновила рекорд по объемам экспорта мяса птицы, достигшему 459 тыс. тонн или $716 млн в денежном выражении. Украинская мясная продукция экспортируется в страны Ближнего Востока и другие части Азии, ЕС, СНГ и Африку.

Спасти животноводство. В какой поддержке сегодня нуждается отрасль

Юрий Лупенко напоминает, что в последние годы объемы производства продукции животноводства постепенно уменьшались. В частности, по данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество рогатого скота в Украине уменьшилось на 9,7%, свиней на 7,5%, овец и коз – на 5,1%, домашней птицы – на 2%. То есть падение показателей отрасли происходило и без вмешательства военного фактора.

"Сокращение поголовья, объемов производства и рост убыточности основных видов животноводческой продукции требует более действенных механизмов поддержки, а для Украины, где уровень потребления молока и мяса далек от рациональных норм, этот вопрос еще более актуален", — комментирует Лупенко. Эксперт отмечает, что сегодня, в условиях военной агрессии, для животноводства важна прямая поддержка, направленная на сохранение поголовья, создание новых мощностей, регулирование цен, кредитование.

В свою очередь, Андрей Оробчук считает необходимым создать реестр хозяйств, страдающих от последствий войны и открыть для связи с ними отдельную телефонную горячую линии. По мнению собеседника Фокуса, это поможет собрать информацию о потребностях и проблемах предприятий и разработать план мер для каждого конкретного случая с привлечением местных администраций, ветеринарной службы, гуманитарных и специальных служб.

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