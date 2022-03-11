Война и хлеб. Грозит ли миру голод из-за вторжения России в Украину?

Война России против Украины может обернуться мировым продовольственным кризисом. Вторжение РФ в Украину, которая занимает позиции одного из ведущих экспортеров агропродукции, подрывает продовольственную безопасность в масштабах мира, говорят эксперты.

"Ситуация в Украине оказывает непосредственное влияние на систему международной торговли. Ведь полномасштабное вторжение РФ уже парализовало возможности Украины как полноценного участника мировых цепей снабжения, — говорит Олеся Кривецкая, советница ЮФ "Астерс". – На фоне разрушенной инфраструктуры и отсутствия возможностей вовремя начать посевную возникает угрожающая по своим масштабам продовольственная проблема".

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Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) уже выразила обеспокоенность ситуацией.

"Пули и бомбы в Украине могут поднять глобальный кризис голода до уровня, которого мы не видели ранее", — предупредил директор ВПП ООН Дэвид Бизли.

Фактически, агрессия России уничтожает потенциал Украины как одного из ведущих мировых поставщиков агропродукции. Как отмечает Олег Нивьевский, вице-президент KSE по экономическому образованию, руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute, на Украину приходится около 10% мирового экспорта пшеницы и около 16% кукурузы. От поставок зерна из Украины зависят более 400 млн человек по всему миру. Прежде всего, речь идет о Ближнем Востоке, Северной Африке и др.

Напомним, реагируя на вторжение России, правительство Украины с 7 марта запретило экспорт овса, проса, гречки, сахара, ржи и др. Между тем пшеницу, кукурузу, курятину, куриные яйца, подсолнечное масло разрешается экспортировать только при условии декларативного лицензирования. Министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко объяснил это решение необходимостью предотвращения гуманитарного кризиса в Украине.

[ + – ] Если война не закончится в ближайшие неделю-две, значительные потери урожая пшеницы неизбежны Фото: Pexels

Нивьевский отмечает, что экспорт зерна из Украины фактически уже прекращен. Соответственно, если война не закончится, Украина не сможет поставить за границу около 6 млн тонн пшеницы и 15 млн тонн кукурузы урожая 2021 года. В частности, экспорту препятствует приостановление морской торговли из-за закрытия на фоне российской агрессии портов на Черном и Азовском морях. А около 60% сельскохозяйственной продукции Украина экспортирует именно морем.

"В будущем большого дефицита продовольствия и экспорта не избежать, – продолжает Олег Нивьевский. – Озимые посевы в Украине хоть и находятся в хорошем состоянии, но без своевременной весенней подкормки урожайность существенно упадет. Февраль и начало марта особо критичны, и если война не закончится в ближайшие неделю-две, значительные потери урожая пшеницы неизбежны".

Если война будет продолжаться дольше, по расчетам эксперта, в следующем году миру не хватит около 60 млн. тонн пшеницы, 38 млн. тонн кукурузы и 10,5 млн. тонн ячменя. При этом, чтобы вернуться к довоенному уровню, понадобится 2-3 года.

[ + – ] Озимые посевы в Украине хоть и находятся в хорошем состоянии, но без своевременной весенней подкормки урожайность существенно упадет Фото: Pexels

Дефицит толкает цены на продовольствие вверх. Даже двух недель войны в Украине хватило для того, чтобы стоимость пшеницы на мировом рынке превысила рекордный уровень 2008 года. Об этом сообщает издание Bloomberg, которое, в частности, утверждает, что российское вторжение разрушило сельскохозяйственную промышленность Украины от полей до перерабатывающих заводов.

"Масштабный гуманитарный кризис угрожает не только Украине, но и большому количеству стран-импортеров зерна с низким уровнем дохода", — предупреждает Олег Нивьевский. То есть, война России против Украины будет иметь последствия, которые выходят далеко за пределы охваченного конфликтом региона. Соответственно, мировое сообщество не может оставаться в стороне. Фактически, для избежания масштабного продовольственного кризиса остается всего несколько недель.

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