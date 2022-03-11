Війна та хліб: чи загрожує світу голод через вторгнення Росії в Україну?

Вторгнення Росії в Україну, яка є одним з провідних експортерів агропродукції, підриває продовольчу безпеку в масштабах цілого світу, кажуть експерти.

Війна Росії проти Україну може обернутися світовою продовольчою кризою. "Ситуація в Україні безпосередньо впливає на систему міжнародної торгівлі. Адже повномасштабне вторгнення РФ вже паралізувало можливості України, як повноцінного учасника світових ланцюгів постачання, — каже Олеся Кривецька, радниця ЮФ "Астерс". — На тлі зруйнованої інфраструктури та відсутності можливостей вчасно почати посівну виникає загрозлива за своїми масштабами продовольча проблема".

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Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) вже виразила занепокоєння ситуацією.

"Кулі та бомби в Україні можуть підняти глобальну кризу голоду до рівня, якого ми не бачили раніше", — попередив директор ВПП ООН Девід Бізлі.

Фактично, агресія Росії знищує потенціал України, як одного з провідних світових постачальників агропродукції. Як зазначає Олег Нів'євський, віце-президент KSE з економічної освіти, керівник Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute, на Україну припадає близько 10% світового експорту пшениці і близько 16% кукурудзи. Від поставок зерна з України залежать понад 400 млн людей у ​​всьому світі. Передусім, мова йде про Близький Схід, Північну Африку та ін.

Нагадаємо, реагуючи на вторгнення Росії, уряд України з 7 березня заборонив експорт вівса, проса, гречки, цукру, жита та ін. Тим часом, пшеницю, кукурудзу, курятину, курячі яйця, соняшникову олію дозволяється експортувати лише за умови декларативного ліцензування. Міністр агрополітики та продовольства України Роман Лещенко пояснив це рішення необхідністю попередження гуманітарної кризи в Україні.

[ + – ] Якщо війна не закінчиться протягом найближчих тижнів-два, значні втрати врожаю пшениці неминучі Фото: Pexels

Нів'євський зауважує, що експорт зерна з України, фактично, вже припинений. Відповідно, якщо війна не закінчиться, Україна не зможе поставити за кордон біля 6 млн тонн пшениці та 15 млн тонн кукурудзи врожаю 2021 року. Зокрема, експорт унеможливлює призупинення морської торгівлі через закриття на тлі російської агресії портів на Чорному і Азовському морях. А біля 60% сільськогосподарської продукції Україна експортує саме морем.

"Майбутнього великого дефіциту виробництва та експорту не уникнути, — продовжує Олег Нів'євський. — Озимі посіви в Україні хоч й знаходяться в хорошому стані, але без своєчасної весняної підгодівлі врожайність істотно впаде. Лютий і початок березня є критичними, і якщо війна не закінчиться, найпізніше, в найближчі тиждень-два, значні втрати врожаю пшениці неминучі".

Якщо війна триватиме довше, за розрахунками експерта, в наступному році світу не вистачить близько 60 млн тонн пшениці, 38 млн тонн кукурудзи й 10,5 млн т ячменю. При цьому, щоб повернутися до довоєнного рівня, знадобиться 2-3 роки.

[ + – ] Озимі посіви в Україні хоч і у хорошому стані, але без своєчасного весняного підживлення врожайність суттєво впаде Фото: Pexels

Дефіцит штовхає ціни на продовольство вгору. Навіть двох тижнів війни в Україні вистачило для того, щоб вартість пшениці на світовому ринку перевищила рекордний рівень 2008 року. Про це повідомляє видання Bloomberg, яке, зокрема, стверджує, що російське вторгнення зруйнувало сільськогосподарську промисловість України від полів до переробних заводів.

"Масштабна гуманітарна криза загрожує не лише Україні, а й великій кількості країн-імпортерів зерна з низьким рівнем доходу", — попереджає Олег Нів'євський. Тобто, війна Росії проти України, буде мати наслідки, які виходять далеко за межі охопленого конфліктом регіону. Відповідно, світова спільнота не може залишатися осторонь. Фактично, для уникнення масштабної продовольчої кризи залишається лише декілька тижнів.

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