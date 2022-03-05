Ризики катастрофи. Чому війна в Україні – це екологічний колапс для всієї Європи

Українські птахофабрики роздають курей, щоби врятувати їх від повального мору. Міністерство захисту довкілля та експерти оцінюють наслідки пожеж на нафтобазах. Екологи переймаються ядерною загрозою. Що відбувається з екосистемою України в умовах війни та чому війна в Україні — це майбутня суцільна катастрофа для цілого континенту.

Птахофабрики: інкубатори відключені, 3 млн курей загинуть, бо не можна підвезти комбікорм

Воєнна агресія Росії не тільки супроводжується цілеспрямованим вбивством мирних жителів та знищенням українських міст з їхньою інфраструктурою та культурно-історичними пам'ятниками, а й може закінчитися екологічною катастрофою.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Про це багато ЗМІ заговорили у зв'язку із ситуацією в Херсонській області. Птахофабрика "Чорнобаївська" залишилася без можливості прогодувати курей.

"Це призведе до вимирання птиці та неможливості її утилізації, як і утилізації складських запасів яєць", — повідомлялося 2 березня на сайті агрохолдингу "Укрлендфармінг". У компанії розповіли, що 3 млн курей фактично помирають з голоду через те, що на птахофабрику не можна підвезти комбікорм.

Інформацію підтверджувало Радіо Свобода з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка.

"Утилізувати птицю нереально. Просто так закопувати її в землю, згідно з санітарними нормами, не можна. Убивчий центр працювати не може, тому що немає електрики. І він не може за такий короткий період часу впоратися з таким великим обсягом птиці", — пояснює він. Спалювання теж не є виходом із ситуації, наголошує Денисенко, бо для цього потрібні спеціальні печі. За словами радника міністра, якщо загиблі кури почнуть гнити, це може призвести до отруєння землі та повітря і, відповідно, спалахів захворювань.

Крім "Чорнобаївської", в аналогічній важкій ситуації опинилися і дві птахофабрики в Харківській області — "Богодухівська" та "Охоче" агрохолдингу "Авангард", що входить до групи компаній "Укрлендфармінг". Відключеним від електрики також виявився найбільший у Європі інкубатор у смт Макарів Київської області.

Ситуація на птахофабриках може спровокувати не лише екологічний колапс, а й спричинити дефіцит продукції в Україні. До війни "Укрлендфармінг" забезпечував курячими яйцями до 30% українського ринку, уточнюється на сайті агрохолдингу.

Як учора, 3 березня, розповів на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, власник агрохолдингу "Авангард" Олег Бахматюк погодився роздати птахів та яйця місцевим жителям. Чиновник упевнений, що це допоможе уникнути катастрофи у регіоні.

Важливо

Запорізька АЕС під окупацією: що означає для населення та енергосистеми

"Зараз разом із місцевою владою працюємо над тим, як організувати доставку продукції містянам", — прокоментував Соболевський. Трохи пізніше він також звернувся до фермерів прилеглих сіл з проханням про допомогу: "Для підтримки життєзабезпечення фабрики та, щоб уникнути екологічної катастрофи, дуже потрібне паливо".

Набагато раніше рішення про роздачу курей ухвалила компанія "Авіс-Україна" у Сумській області. Починаючи з 26 лютого у с. Косівщина, підприємство стало віддавати птицю та яйця місцевим жителям (в одні руки 20 яєць та 10 живих курей) як гуманітарну допомогу.

Нафтобази, що палають — загроза техногенної катастрофи

Про екологічний колапс в Україні через бойові дії заговорили ще до проблеми із птахофабриками. Вперше побоювання екологів пролунали 27 лютого через влучення ворожої ракети до нафтобази в селі Крячки Васильківської громади Київської області. Місцевих жителів одразу попросили зачинити вікна. За словами Руслана Стрільця, в.о. міністра захисту навколишнього середовища та природних територій, дії РФ створюють загрозу техногенної катастрофи не лише для України, а й для усієї Європи. Чиновник повідомив, що за попередніми оцінками екологічні збитки від пожежі на нафтобазі становить близько 810 млрд грн. При цьому він наголосив, що екологічна ситуація контрольована, життю та здоров'ю українців нічого не загрожує.

Наступного дня російські військові підірвали нафтобазу в Охтирці на Сумщині. "Зараз складно оцінити шкоду, завдану окупантами екосистемі Сумщини. Після ліквідації загоряння, ми підрахуємо збитки та пред'явимо рахунок загарбникові", — прокоментував Стрілець.

3 березня черговий снаряд потрапив у нафтобазу під час обстрілу території "Комбінат Айстра". В результаті тут спалахнула резервуарна група загальним обсягом 5 тис. м. куб. дизельного палива.

"Найнебезпечніше в таких техногенних катастрофах — потрапляння шкідливих речовин у ґрунт та ґрунтові води", — коментує ситуацію Фокусу Людмила Циганок, президентка Профспілки екологів ПАЕУ. Зазвичай, фіксується суттєве перевищення кількості канцерогенних речовин, які загрожують здоров'ю місцевих жителів, розповідає екологиня. За її словами, щоб уникнути додаткових ризиків, необхідно перевіряти воду у колодязях.

Екосистема: ризики та наслідки

"Питання птахофабрик важливе, але воно не найкритичніше зараз. Для недопущення мору птиці та запобіганню гуманітарній катастрофі багато власників птахофабрик уже роздають курятину", — продовжує Людмила Циганок. За її словами, вибухи та пожежі на нафтобазах — це справжня екологічна проблема для певних територій, але саме можливі аварії на атомних електростанціях є лихом для всього людства.

"На думку багатьох фахівців, найважчим наслідком війни буде радіоактивне забруднення навколишнього середовища ізотопами стронцію-190, цезію-117, йоду-131, вуглецю-14, плутонію-239 при розгерметизації ядерних сховищ. Людство просто не може цього допустити!" — Додає вона.

Експертка пояснює, що воєнні дії в Україні вже сьогодні мають масштабний вплив на всю екосистему країни.

Важливо

Лемур Байрактар і телятко Джавелін. Як живуть зоопарки України під час війни

"Вони спричинюють порушення рельєфу, руйнування ґрунту, забруднення та отруєння повітря та води, знищення рослинного та тваринного світу", — говорить Людмила Циганок. До жахливих наслідків призводять і постійні пожежі, що палають у ці дні в різних регіонах.

Руйнування інфраструктури, пов'язаної з водопостачанням та водовідведенням, хімічні забруднення, відключення електроенергії об'єктів, що скидають стічні води, становлять загрозу не лише для водних ресурсів, а й для екосистеми загалом.

Війна в Україні це майбутня суцільна катастрофа для цілого континенту, впевнена екологиня.

"З погляду навколишнього середовища не буває локальної війни, оскільки наслідки навіть найменших воєнних дій поширюються на цілий світ і в результаті впливають на здоров'я та життя всього людства. Навколишнє середовище залишається непомітною жертвою війни", — наголошує експертка.