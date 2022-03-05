Лемур Байрактар і телятко Джавелін. Як живуть зоопарки України під час війни

Парку "12 місяців" у Демидові потрібна екстрена допомога. Київський та Харківський зоопарки поки що справляються, Одеський зоопарк приймає улюбленців на тимчасову перетримку. Співробітники Миколаївського зоопарку пішли на фронт. І всі чекають на мир.

Співробітники Київського зоопарку повідомляють, що всіх тварин нагодували, вони перебувають під наглядом співробітників та ветеринарів.

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Адміністрація закликає не вірити фейкам у тому, що зоопарк нібито приймає від громадян харчові продукти. "У нас є харчові продукти, світло, тепло та вода", — запевнив директор Київського зоопарку Кирило Трантін.

У Київському зоопарку тварини не голодують

[ + – ] Дирекція Київського зоопарку запевняє, що справляється із ситуацією самотужки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив городянам, що в Київському зоопарку народився лемур. Його назвали Байрактаром, що в перекладі з турецької означає "прапороносець".

Зоопарк "XII місяців" у Демидові: голодно та холодно

Найгірша ситуація в зоопарку "XII місяців", що розташований у Демидові Вишгородського району Київської області. Судячи з постів власника зоопарку Михайла Пінчука, ситуація там критична.

2 березня Пінчук поширив звернення співробітниці підприємства Богдани Рудник, яка стверджувала, що зоопарк фактично жодної допомоги не отримує: "У зоопарку голодні та холодні тварини! Маленькі дітки без суміші, ліків та памперсів! Сидимо в холодних сирих підвалах, відрізані від світла, вже 10-й день, дороги розбиті, допомоги чекати нема звідки!".

[ + – ] Зоопарк "ХІІ місяців", що розташований у Демидові Вишгородського району Київської області, потребує допомоги

Напередодні Михайло Пінчук публічно звернувся за допомогою до адміністрації району та області: "Якщо Вам вже вдається передавати до Димерської громади гуманітарні вантажі (про що Ви пишете нижче), ще раз дуже прошу повідомити мене про таку можливість, щоб я міг приєднатися і направити продукти в зоопарк. Тваринам та співробітникам там зовсім погано”.

На пост Пінчука у Facebook відгукнувся перший заступник голови районної державної адміністрації Вишгороду Олексій Данчин.

"Ми знаємо та пам'ятаємо про нинішню проблематику зоопарку і шукаємо всі можливості для цього. Сьогодні вдалося доставити перший гуманітарний вантаж (медикаменти), і це лише початок", — повідомив він.

[ + – ] Екзотичних тварин з парку "XII місяців" неможливо евакуювати. Їм потрібна допомога на місці

У зоопарку дуже сподіваються на допомогу: "Евакуація неможлива, — розповідає директор парку "XII місяців", — ми відрізані й у нас тварини, яких нереально евакуювати. Допомога потрібна, дуже потрібна їжа й особливо дизель у місті. Замерзаємо. Чекаємо на коридори".

Тим часом і в парку "XII місяців" днями трапилося поповнення: в корови шотландської породи хайленд народилося телятко. Можливо, через стрес мати не захотіла його годувати, але співробітники зоопарку розв'язали проблему: подоїли корову, погодували новонародженого і тепер впевнені, що він виживе. Директор зоопарку поцікавився в підписників, як назвати малюка. Найбільше людям сподобалася пропозиція дати йому ім'я Джавелін, що в перекладі — "дротик".

[ + – ] У зоопарку "ХІІ місяців" у корови шотландської породи хайленд народилося телятко

Харківський зоопарк — в режимі економії

Харківський зоопарк перейшов у режим економії, тому що обставини в місті непрості: його щодня обстрілюють окупанти. Співробітники повідомили Фокусу, що під час обстрілів Харківський зоопарк не постраждав.

[ + – ] Співробітники Харківського зоопарку чекають на мир

Зоопарк у Миколаєві: було страшно

Поряд із Миколаївським зоопарком проходили бої, які дуже налякали тварин, проте парк продовжує роботу.

Директор зоопарку Володимир Топчий повідомив, що городяни як можуть допомагають, наприклад, анонімні доброзичливці принесли фрукти та гроші, на які купили паливо.

"Зоопарк працює, зоопарк бореться. Чотири наші співробітники пішли на фронт. Два — в обороні міста", — зазначив він.

26 лютого, на третій день війни, Володимир Топчий оголосив про вихід із Євроазіатської регіональної асоціації зоопарків та акваріумів, головний офіс якої базується в Росії,

"Жоден зоопарк Росії не висловив підтримки та стурбованості зоопаркам України. Вважаю за неможливе подальше перебування Миколаївського зоопарку у складі ЄАРАЗА й офіційно заявляю про вихід з асоціації", — повідомив Топчий.

[ + – ] Миколаївський зоопарк вийшов із Євроазіатської регіональної асоціації зоопарків та акваріумів, головний офіс якої базується в Росії

Одеський зоопарк: приймають тварин

[ + – ] В Одеському зоопарку приймають домашніх тварин на час війни

Одеський зоопарк 2 березня оголосив про те, що може прийняти до себе певну кількість домашніх тварин, а саме: плазунів, папуг та інших декоративних птахів, хижих птахів та сов, кроликів, хом'яків, щурів, морських свинок, тхорів, куниць, єнотів. Перед тим, як принести тварину, потрібно зателефонувати за телефоном +38068 140 45 39.

Власників тварин просять приносити їх у клітинах, а також подбати про невеликий запас кормів. Грошей за це зоопарк не бере.

Учора директор зоопарку Ігор Бєляков повідомив, що протягом першої доби одесити принесли понад 70 тварин.