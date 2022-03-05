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Украина Российско-украинская война

Лемур Байрактар и теленок Джавелин. Как живут зоопарки Украины во время войны

Алексей Батурин
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Фото: Facebook | Обитатель зоопарка "Парк XII Месяцев"

Парку "12 месяцев" в Демидове нужна экстренная помощь. Киевский и Харьковский зоопарки пока справляются, Одесский зоопарк принимает питомцев на временную передержку. Сотрудники Николаевского зоопарка ушли на фронт. И все ждут мира.

Сотрудники Киевского зоопарка сообщают, что все животные накормлены и находятся под присмотром сотрудников и ветеринаров.

Администрация призывает не верить фейкам о том, что зоопарк якобы принимает от граждан продукты питания. "У нас есть продукты питания, свет, тепло и вода", — заверил директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

В Киевском зоопарке животные не голодают

Дирекция Киевского зоопарка уверяет, что справляется с ситуацией своими силами

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил горожанам, что в Киевском зоопарке родился лемур. Его назвали Байрактаром, что в переводе с турецкого означает "знаменосец".

Зоопарк "ХІІ месяцев" в Демидове: голодно и холодно

Хуже положение у зоопарка "ХІІ месяцев", который расположен в Демидове Вышгородского района Киевской области. Судя по постам владельца зоопарка Михаила Пинчука, ситуация там критическая.

2 марта Пинчук распространил обращение сотрудницы предприятия Богданы Рудник, которая утверждала, что зоопарк по факту никакой помощи не получает: "В зоопарке голодные и холодные животные! Маленькие детки без смеси, лекарств и памперсов! Сидим в холодных сырых подвалах, отрезанные от света, уже надцатый день, дороги разбиты, помощи ждать неоткуда!".

Зоопарк "ХІІ месяцев", который расположен в Демидове Вышгородского района Киевской области, нуждается в помощи

Накануне Михаил Пинчук публично обратился за помощью к администрации района и области: "Если Вам уже удается передавать в Дымерскую громаду гуманитарные грузы (о чем Вы пишите ниже), еще раз очень прошу известить меня о следующей такой возможности, чтобы я мог присоединиться и направить продукты в зоопарк. Животным и сотрудникам там совсем худо".

На пост Пинчука в Facebook откликнулся первый заместитель главы Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин.

"Мы знаем и помним о нынешней проблематике зоопарка, и ищем все возможности для этого. Сегодня удалось доставить первый гуманитарный груз (медикаменты) и это только начало", — сообщил он.

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Экзотических животных из парка "XII месяцев" нереально эвакуировать. Им нужна помощь на месте

В зоопарке очень надеются на помощь: "Эвакуация невозможна, — рассказывает директор парка "XII месяцев", — мы отрезаны и у нас животные, которых нереально эвакуировать. Помощь нужна, очень нужна еда и особенно дизель по месту. Замерзаем. Ждем коридоров".

Между тем, и в парке "ХІІ месяцев" на днях случилось пополнение: у коровы шотландской породы хайленд родился теленок. Возможно, из-за стресса мать не захотела его кормить, но сотрудники зоопарка решили проблему: подоили корову, покормили новорожденного и теперь уверены, что он выживет. Директор зоопарка поинтересовался у подписчиков, как назвать малыша. Больше всего людям понравилось предложение дать ему имя Джавелин, что в переводе — "дротик".

В зоопарке "ХІІ месяцев" у коровы шотландской породы хайленд родился теленок

Харьковский зоопарк — в режиме экономии

Харьковский зоопарк перешел в режим экономии, так как обстановка в городе непростая: его ежедневно обстреливают оккупанты. Сотрудники сообщили Фокусу, что во время обстрелов Харьковский зоопарк не пострадал.

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Сотрудники Харьковского зоопарка ждут мира

Зоопарк в Николаеве: было страшно

Рядом с Николаевским зоопарком проходили бои, которые очень напугали животных, однако парк продолжает работу.

Директор зоопарка Владимир Топчий сообщил, что горожане по мере сил помогают, например, анонимные доброжелатели принесли фрукты и деньги, на которые купили топлива.

"Зоопарк работает, зоопарк сражается. Четыре наших сотрудника ушли на фронт. Два — в обороне города", — отметил он.

26 февраля, на третий день войны, Владимир Топчий объявил о выходе из Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, главный офис которой базируется в России,

"Ни один зоопарк России не выразил поддержки и озабоченности зоопаркам Украины. Считаю невозможным дальнейшее пребывание Николаевского зоопарка в составе ЕАРАЗА и официально заявляю о выходе из ассоциации", — сообщил Топчий.

Николаевский зоопарк вышел из Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, главный офис которой базируется в России

Одесский зоопарк: принимают животных

В Одесском зоопарке принимают домашних животных на время войны

Одесский зоопарк 2 марта объявил о том, что может принять к себе некоторое количество домашних животных, а именно: пресмыкающихся, попугаев и другие декоративных птиц, хищных птиц и сов, кроликов, хомяков, крыс, морских свинок, хорьков, куниц, енотов. Перед тем, как принести животное, нужно предварительно позвонить по телефону +38068 140 45 39.

Владельцев животных просят приносить их в клетках, а также позаботиться о небольшом запасе кормов. Денег за это зоопарк не берет.

Вчера директор зоопарка Игорь Беляков сообщил, что в течение первых суток одесситы принесли более 70 животных.