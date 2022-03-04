Запорізька АЕС під окупацією: що означає для населення та енергосистеми

Експерти впевнені — зараз відбувається акт тероризму, а за песимістичного сценарію регіон навколо станції відключать від електроенергії.

Сьогодні, 4 березня, російські окупанти після боїв отримали контроль над адміністративною будівлею Запорізької АЕС, де зараз працює один із шести енергоблоків. Як повідомили в МАГАТЕ, який засудив дії РФ, насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами в Україні перешкоджає Агентству повністю та безпечно перевіряти гарантії на ядерних об'єктах України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, ситуація із захопленням ЗАЕС — це акт тероризму.

"Атомна станція — надзвичайно важлива для всієї України, там на ЗАЕС — 6 блоків, її зупинка — це мінус 6 ГВт із системи, і це може поставити енергосистему в складні умови. Це акт тероризму та геноциду народу, оскільки АЕС — ключовий енергооб'єкт, і зараз він у руках терористів", — каже Омельченко.

Він вважає, що є високі ризики зупинки станції, а оператору "Укренерго" може бути складно компенсувати нестачу.

"6 ГВт — це 30% потужностей усієї енергосистеми, коли вона вся працює. Це дуже багато. В такій ситуації буде більше навантаження на теплові блоки, потрібно постачати вугілля та збільшувати навантаження на ТЕС", — вважає Володимир Омельченко.

За словами співзасновника Фонду енергетичних стратегій Юрія Корольчука, після захоплення станції окупантами може статися відключення станції від роботи. "У такому разі Південноукраїнська АЕС (Миколаївська область) має взяти на себе велике навантаження, а також велике навантаження мають взяти на себе ТЕС. Зараз, найімовірніше, "Укренерго" та "Енергоатом" прийняли рішення і вже його реалізують. Думаю, таке рішення прийняли вчора, бо бачили, до чого йде", — каже Юрій Корольчук.

Допомогу українській енергосистемі в разі відключення ЗАЕС може надати Євросоюз, адже наразі вже відбуваються процедури синхронізації української енергосистеми з європейською.

"Також важливо, щоб спрацювала синхронізація енергосистеми із системою ЄС. Вже є домовленості щодо синхронізації, і це добре", — каже Омельченко.

Він наголосив, що захоплення АЕС відбувається вперше у світі, і всі країни мають втрутитися в цю ситуацію. Тому важливо продовжувати спілкування з МАГАТЕ, хоча вплив агентства на ситуацію і є досить обмеженим.

"МАГАТЕ — це важливо, але РФ не діє на правовому полі, але на силовому, робить ставку на військову силу. МАГАТЕ має діяти, звернутися до ООН, НАТО, керівників європейських країн, щоб спільними зусиллями намагатися врегулювати це, інші країни не можуть залишатись осторонь, адже зараз окупанти вже загрожують безпеці світу, конфлікт переріс на глобальний рівень", — вважає Володимир Омельченко.

Нагадаємо, 3 березня ввечері в Енергодарі Запорізької області колона ворожої техніки вирушила в напрямку АЕС, яку вважають найбільшою в Європі. Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти через пожежу на Запорізькій АЕС, яка виникла внаслідок обстрілу російськими військами. Як повідомляв Фокус, 27 лютого мали б закінчити тестування роботи української енергосистеми в автономному режимі — без перетоків з РФ та Білорусі. Проте Міненерго вирішило, що через війну треба продовжувати роботу української системи поза синхронізацією з країнами-ворогами.