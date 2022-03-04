Запорожская АЭС под оккупацией: что значит для населения и энергосистемы

Эксперты уверены – сейчас происходит акт терроризма, а при пессимистическом сценарии регион вокруг станции будет отключен от электроэнергии.

Сегодня 4 марта российские оккупанты после боев получили контроль над административным зданием Запорожской АЭС, где сейчас работает один из шести энергоблоков. Как сообщили в МАГАТЭ, осудившем действия РФ, насильственный захват контроля над ядерными объектами в Украине препятствует Агентству полностью и безопасно осуществлять деятельность по проверке гарантий на ядерных объектах Украины в пределах ее международно признанных границ.

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По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, ситуация с захватом ЗАЭС — это акт терроризма.

"Атомная станция – чрезвычайно важна для всей Украины, там на ЗАЭС – 6 блоков, ее остановка – это минус 6 ГВт из системы, и это может поставить энергосистему в сложные условия. Это акт терроризма и геноцида народа, поскольку АЭС – ключевой энергообъект, и сейчас он в руках террористов", — говорит Омельченко.

Он считает, что есть высокие риски остановки станции, а оператору "Укрэнерго" может быть сложно компенсировать недостаток.

"6 ГВТ – это 30% мощностей всей энергосистемы, когда она вся работает. Это очень много. В такой ситуации будет больше нагрузка на тепловые блоки, нужно поставлять уголь и увеличивать нагрузку на ТЭС", — считает Владимир Омельченко.

По словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, после захвата станции оккупантами может произойти отключение станции от работы. "В таком случае Южноукраинская АЭС (Николаевская область) должна взять на себя большую нагрузку, а также большую нагрузку должны взять на себя ТЭС. Сейчас, скорее всего, "Укрэнерго" и "Энергоатом" приняли решение и уже его реализуют. Думаю, такое решение было принято вчера, потому что видели, к чему все идет", – говорит Юрий Корольчук.

Помощь украинской энергосистеме в случае отключения ЗАЭС может предоставить Евросоюз, ведь сейчас уже проходят процедуры синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

"Также важно, чтобы сработала синхронизация энергосистемы с системой ЕС. Уже есть договоренности о синхронизации, и это хорошо", – говорит Омельченко.

Он подчеркнул, что захват АЭС происходит впервые в мире, и все страны должны вмешаться в эту ситуацию. Поэтому важно продолжать общение с МАГАТЭ, хотя влияние агентства на ситуацию и довольно ограничено.

"МАГАТЭ – это важно, но РФ не действует в правовом поле, а действует в силовом поле, делает ставку на военную силу. МАГАТЭ должно действовать, обратиться к ООН, НАТО, руководителям европейских стран, чтобы общими усилиями пытаться урегулировать это, другие страны не могут оставаться в стороне, ведь сейчас оккупанты уже угрожают безопасности мира, конфликт перерос на глобальный уровень", — считает Владимир Омельченко.

Напомним, 3 марта вечером в Энергодаре Запорожской области колонна вражеской техники отправилась в направлении АЭС, которая считается самой большой в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу в связи с пожаром на Запорожской АЭС, возникшим в результате обстрела российскими войсками. Как сообщал Фокус, 27 февраля должно было быть завершено тестирование работы украинской энергосистемы в автономном режиме – без перетоков из РФ и Белоруси. Однако Минэнерго решило, что в связи с войной нужно продолжать работу украинской системы вне синхронизации со странами-врагами.