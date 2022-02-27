Галущенко: Українська енергосистема не повернеться до синхронізації з системами країн-окупантів

За словами міністра, Україна проситиме ЄС про швидшу синхронізацію з енергосистемою Європи, що був запланований на 2023 рік.

27 лютого повинне було бути завершене тестування роботи української енергосистеми у автономному режимі – без перетоків з РФ та Білорусі. Проте Міненерго вирішило, що у зв’язку з війною потрібно продовжувати роботу української системи поза синхронізацією з країнами-ворогами. Про це у Фейсбук повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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"В той час, коли Росія почала воєнне вторгнення в Україну, енергосистема нашої держави проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем. Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об’єкти критичної інфраструктури. Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи та надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії", — написав Галущенко.

Він уточнив, що повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого.

"Водночас ворог відкорегував наші плани. Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Я планую звернутись до міністрів енергетики європейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської. Технічно і технологічно ми довели нашу спроможність. Політично — слово за урядами європейських країн", — каже Герман Галущенко.

Герман Галущенко зауважив, що у роботі на сьогодні 10 блоків АЕС, працює гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону та забезпечують вироблення необхідного обсягу електроенергії та регулювання потужності. Тобто, відмова від синхронізації з енергосистемами окупантів не має призвести до ризиків у роботі української енергосистеми.

Також у компанії ДТЕК повідомили, що наразі ізольований режим був продовжений до 6-го березня.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що електроенергія з Білорусі взагалі не потрібна Україні.