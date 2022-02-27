Галущенко: Украинская энергосистема не вернется к синхронизации с системами стран-оккупантов

По словам министра, Украина будет просить ЕС о более скорой синхронизации с энергосистемой Европы, что было запланировано на 2023 год.

27 февраля должно было быть завершено тестирование работы украинской энергосистемы в автономном режиме без перетоков из РФ и Беларуси. Однако Минэнерго решило, что в связи с войной необходимо продолжать работу украинской системы вне синхронизации со странами-врагами. Об этом в Фейсбуке сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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"В то время, когда Россия начала военное вторжение в Украину, энергосистема нашего государства проводила тестовое испытание работы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем. Автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это — в условиях ракетных обстрелов, упорных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры. Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии", – написал Галущенко.

Он уточнил, что возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля.

"В то же время враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов. Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской. Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически – слово за правительствами европейских стран", – говорит Герман Галущенко.

Герман Галущенко отметил, что в работе сегодня 10 блоков АЭС, работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности. То есть, отказ от синхронизации с энергосистемами оккупантов не должен привести к рискам в работе украинской энергосистемы.

Также в компании ДТЭК сообщили, что в настоящее время изолированный режим был продлен до 6 марта.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что электроэнергия из Беларуси вообще не нужна Украине.