"Не допустіть загибель Європи": Зеленський звернувся до світу через пожежу на Запорізькій АЕС

Президент України наголошує, що жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти у зв'язку з пожежею на Запорізькій АЕС, яка виникла внаслідок обстрілу російськими військами. Він закликав світ не дати Росії спровокувати ядерну катастрофу. Звернення глави України до світових лідерів і звичайних європейців опубліковано на його сторінці у Facebook.

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"Європа зараз має прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи, прямо зараз. Російські танки обстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони готувалися до цього. Звертаюся до всіх українців, усіх європейців. До всіх людей, хто знає слово "Чорнобиль", хто знає, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції", — зазначив Зеленський.

Він нагадав, що з наслідками Чорнобильської катастрофи боролися сотні тисяч людей, також довелося евакуювати десятки тисяч людей.

Росія хоче це повторити й уже повторює, упевнений Зеленський.

[ + – ] Звернення Зеленського у зв'язку із пожежею на ЗАЕС

Також український президент розповів, що ситуацію уже обговорив із партнерами: головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом США Джо Байденом, головою МАГАТЕ, а також прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Жодна держава, крім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в нашій історії, в історії людства. Держава-терорист вдалася до ядерного терору", — наголосив Зеленський.

Також він заявив, що українці утримували атомну станцію в безпеці, "щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг захопити, замінувати та шантажувати потім ядерною катастрофою весь світ".

Глава України вважає, що вибух на ЗАЕС призведе до евакуації усієї Європи.

"Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції", — закликав Зеленський європейців.

Нагадаємо, сьогодні вночі через обстріл росіян в Енергодарі почалася пожежа на Запорізькій АЕС.

Зазначимо, що за інформацією видання "Українська правда" на Запорізьку АЕС увірвалися "кадировці", а всередині об'єкта триває бій із нацгвардійцями. "Кадировці", як повідомляють джерела видання, хочуть замінувати станцію і почати шантажувати нею Україну та світ.

За інформацією ДСНС на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює лише 4 блоки). Протипожежний стан на станції в нормі.

Проте за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі виник спалах. Через те, що точиться бій, рятувальників не допустили до гасіння.