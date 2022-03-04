Через обстріл росіян на Запорізькій АЕС почалася пожежа: що відомо

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, є загроза світовій безпеці.

На Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодарі внаслідок обстрілу російських військ виникла пожежа. Існує загроза світовій безпеці. Про це заявив мер міста Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі.

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"Загроза світової безпеки!!!!! Унаслідок безперервного обстрілу ворогом будівель і блоків найбільшої АЕС у Європі палає Запорізька Атомна станція!!!!" — написав Орлов.

[ + – ] Повідомлення мера Енергодара

На території Запорізької АЕС та у місті Енергодар продовжуються бої з військами РФ.

Мер Енергодара закликає росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС.

Також мер репостнув таке відео з телеграм-каналу "Запорізька АЕС"

На трансляції із Запорізької АЕС видно спалахи та колона військової техніки. Чия ця техніка — невідомо.

За словами Орлова, окупанти потрапили до першого енергоблоку ЗАЕС, рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі через продовження обстрілів.

[ + – ] Пряма трансляція із Запорізької АЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на пожежу на ЗАЕС. Він закликає російських військових допустити пожежників, щоб запобігти ядерній катастрофі.

"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь уже спалахнув. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більше за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, встановити зону безпеки!" — написав Кулеба у Twitter.

[ + – ] Твіт Дмитра Кулеби

У держпідприємстві "Енергоатом" заявляють, що катастрофа на ЗАЕС може призвести до тяжких і трагічних наслідків для всього світу.

"Обстріли з важкої зброї енергоблоків ЗАЕС, які відбуваються прямо зараз, це суворе порушення ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об'єкта, що може призвести до тяжких і трагічних наслідків для всього світу", — йдеться у заяві держпідприємства.

[ + – ] Повідомлення Енергоатома

У той же час Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє, що наразі вітер із боку АЕС дме у бік південно-східної частини України й у напрямку великих російських міст, зокрема, Ростова-на-Дону та Краснодара.

Раніше Фокус повідомляв, що в Енергодарі колона військових РФ висунулася до АЕС. У місті перебуває до 100 одиниць російської військової техніки. Місцеве населення намагається чинити опір.