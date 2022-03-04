Через обстріл росіян на Запорізькій АЕС почалася пожежа: що відомо
За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, є загроза світовій безпеці.
На Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодарі внаслідок обстрілу російських військ виникла пожежа. Існує загроза світовій безпеці. Про це заявив мер міста Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі.
"Загроза світової безпеки!!!!! Унаслідок безперервного обстрілу ворогом будівель і блоків найбільшої АЕС у Європі палає Запорізька Атомна станція!!!!" — написав Орлов.
На території Запорізької АЕС та у місті Енергодар продовжуються бої з військами РФ.
Мер Енергодара закликає росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС.
Також мер репостнув таке відео з телеграм-каналу "Запорізька АЕС"
На трансляції із Запорізької АЕС видно спалахи та колона військової техніки. Чия ця техніка — невідомо.
За словами Орлова, окупанти потрапили до першого енергоблоку ЗАЕС, рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі через продовження обстрілів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на пожежу на ЗАЕС. Він закликає російських військових допустити пожежників, щоб запобігти ядерній катастрофі.
"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь уже спалахнув. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більше за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, встановити зону безпеки!" — написав Кулеба у Twitter.
У держпідприємстві "Енергоатом" заявляють, що катастрофа на ЗАЕС може призвести до тяжких і трагічних наслідків для всього світу.
"Обстріли з важкої зброї енергоблоків ЗАЕС, які відбуваються прямо зараз, це суворе порушення ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об'єкта, що може призвести до тяжких і трагічних наслідків для всього світу", — йдеться у заяві держпідприємства.
У той же час Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє, що наразі вітер із боку АЕС дме у бік південно-східної частини України й у напрямку великих російських міст, зокрема, Ростова-на-Дону та Краснодара.
Раніше Фокус повідомляв, що в Енергодарі колона військових РФ висунулася до АЕС. У місті перебуває до 100 одиниць російської військової техніки. Місцеве населення намагається чинити опір.