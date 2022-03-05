Риски катастрофы. Почему война в Украине — это экологический коллапс для всей Европы

Украинские птицефабрики раздают кур, чтобы спасти их от повального мора. Министерство защиты окружающей среды и эксперты оценивают последствия пожаров на нефтебазах. Экологи беспокоятся о ядерной угрозе. Что происходит с экосистемой Украины в условиях войны и почему война в Украине — это будущая сплошная катастрофа для целого континента.

Птицефабрики: инкубаторы отключены, 3 млн кур погибнут, потому что нельзя подвезти комбикорм

Военная агрессия России не только сопровождается целенаправленным убийством мирных жителей и уничтожением украинских городов с их инфраструктурой и культурно-историческими памятниками, но и может закончиться экологической катастрофой.

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Об этом многие СМИ заговорили в связи с ситуацией в Херсонской области. Птицефабрика "Чернобаевская" осталась без возможности прокормить кур.

"Это приведет к вымиранию птицы и невозможности ее утилизации, как и утилизации складских запасов яиц", — сообщалось 2 марта на сайте агрохолдинга "Укрлендфарминг". В компании рассказали, что 3 млн кур фактически умирают от голода из-за того, что на птицефабрику нельзя подвезти комбикорм.

Информацию подтверждало "Радио Свобода" со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко.

"Утилизировать птицу нереально. Просто так закапывать ее в землю, согласно санитарным нормам, нельзя. Убойный центр работать не может, потому что нет электричества. И он не может за такой короткий период времени справиться с таким большим объемом птицы", — объясняет он. Сжигание тоже не является выходом из ситуации, подчеркивает Денисенко, потому что для этого нужны специальные печи. По словам советника министра, если погибшие куры начнут гнить, это может привести к отравлению земли и воздуха и, соответственно, вспышкам заболеваний.

Помимо "Чернобаевской", в аналогичной тяжелой ситуации оказались и две птицефабрики в Харьковской области — "Богодуховская" и "Охоче" агрохолдинга "Авангард", входящего в группу компаний "Укрлендфарминг". Отключенным от электричества также оказался самый большой в Европе инкубатор в пгт Макаров Киевской области.

Ситуация на птицефабриках может спровоцировать не только экологический коллапс, но и привести к дефициту продукции в Украине. До войны "Укрлендфарминг" обеспечивал куриными яйцами до 30% украинского рынка, уточняется на сайте агрохолдинга.

Как вчера, 3 марта, рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель головы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, собственник агрохолдинга "Авангард" Олег Бахматюк согласился раздать птицу и яйца местным жителям. Чиновник уверен, что это поможет избежать катастрофы в регионе.

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"Сейчас вместе с местной властью работаем над тем, как организовать доставку продукции горожанам", — прокомментировал Соболевский. Чуть позже он также обратился к фермерам близлежащих сел с просьбой о помощи: "Для поддержки жизнеобеспечения фабрики и во избежание экологической катастрофы, очень необходимо топливо".

Гораздо ранее решение о раздаче кур приняла компания "Авис-Украина" в Сумской области. Начиная с 26 февраля в с. Косовщина, предприятие стало отдавать птицу и яйца местным жителям (в одни руки 20 яиц и 10 живых кур) в качестве гуманитарной помощи.

Горящие нефтебазы — угроза техногенной катастрофы

Об экологическом коллапсе в Украине из-за боевых действий заговорили еще до проблемы с птицефабриками. Впервые опасения экологов прозвучали 27 февраля из-за попадания вражеской ракеты в нефтебазу в селе Крячки Васильковской общины Киевской области. Местных жителей сразу попросили закрыть окна. По словам Руслана Стрельца, и.о. министра защиты окружающей среды и природных территорий, действия РФ создают угрозу техногенной катастрофы не только для Украины, но и для всей Европы. Чиновник сообщил, что по предварительным оценкам экологический ущерб от пожара на нефтебазе составляет около 810 млрд грн. При этом он подчеркнул, что экологическая ситуация контролируемая, жизни и здоровью украинцев ничего не угрожает.

На следующий день российские военные подорвали нефтебазу в Ахтырке Сумской области. "Сейчас сложно оценить вред, нанесенный оккупантами экосистеме Сумщины. После ликвидации возгорания, мы подсчитаем убытки и предъявим счет захватчику", — прокомментировал Стрелец.

3 марта очередной снаряд попал в нефтебазу при обстреле территории "Комбинат Айстра". В результате здесь загорелась резервуарная группа общим объемом 5 тыс. м. куб. дизельного топлива.

"Наиболее опасное в таких техногенных катастрофах — попадание вредных веществ в грунт и грунтовые воды", — комментирует ситуацию Фокусу Людмила Цыганок, президент Профсоюза экологов ПАЭУ. Обычно фиксируется существенное превышение количества канцерогенных веществ, угрожающих здоровью местных жителей, рассказывает эколог. По ее словам, чтобы избежать дополнительных рисков, необходимо проверять воду в колодцах.

Экосистема: риски и последствия

"Вопрос птицефабрик важен, но он не самый критический сейчас. Для недопущения мора птицы и предотвращения гуманитарной катастрофы многие собственники птицефабрик уже раздают курятину", — продолжает Людмила Цыганок. По ее словам, взрывы и пожары на нефтебазах — это настоящая экологическая проблема для определенных территорий, но именно возможные аварии на атомных электростанциях являются бедой для всего человечества.

"По мнению многих специалистов, наиболее тяжелым последствием войны будет радиоактивное загрязнение окружающей среды изотопами стронция-190, цезия-117, йода-131, углерода-14, плутония-239 при разгерметизации ядерных хранилищ. Человечество просто не может этого допустить!" — добавляет она.

Эксперт объясняет, что военные действия в Украине уже сегодня масштабно влияют на всю экосистему страны.

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"Они приводят к нарушению рельефа, разрушению грунта, загрязнению и отравлению воздуха и воды, уничтожению растительного и животного мира", — говорит Людмила Цыганок. К ужасным последствиям приводят и постоянные пожары, полыхающие в эти дни в разных регионах.

Разрушение инфраструктуры, связанной с водоснабжением и водоотведением, химические загрязнения, отключение электроэнергии объектов, сбрасывающих сточные воды, представляют угрозу не только для водных ресурсов, но и для экосистемы в целом.

Война в Украине — это будущая сплошная катастрофа для целого континента, уверена эколог.

"С точки зрения окружающей среды не бывает локальной войны, поскольку последствия даже наименьших военных действий распространяются на целый мир и в результате влияют на здоровье и жизнь всего человечества. Окружающая среда остается незаметной жертвой войны", — подчеркивает эксперт.