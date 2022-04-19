Кавуни без баржі. Як окупація Херсона змінить ціни на овочі та фрукти

Значна частина Херсонщини залишається під окупацією. Експерти розповіли, чи будуть на полицях магазинів і ринків солодкі кавуни та помідори, якими славиться цей регіон України.

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Вторгнення Росії в Україну створює великі ризики для сільськогосподарського виробництва. Ситуацію для аграріїв ускладнюють бойові дії, заміновані поля і дороги, нестача палива, витратних матеріалів і робочих рук. Проте експерти говорять і про інший бік війни, а саме — можливий дефіцит овочів і кавунів, що вирощують господарства на півдні України.

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Салатний набір. Що буде з південними овочами влітку та восени 2022 року

Проблеми, пов’язані з війною, не оминули сектор овочівництва і баштанництва. Основною з них, на думку Світлани Литвин, аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) — скорочення посівних площ під цими культурами через тимчасову окупацію росіянами Херсонської, Донецької, Луганської і, частково, Запорізької та Миколаївської областей.

"Особливо відчутною для українського ринку овочів є окупація практично всієї Херсонської області, на території якої в мирні часи вирощувалося найбільше овочевих культур порівняно з іншими областями — 14% від усього врожаю, — продовжує Литвин. — Зокрема, найбільший внесок ця область робила у вирощуванні помідорів, огірків і цибулі. Кожен третій вирощений в Україні томат був родом із Херсонщини, а частка огірків і цибулі в загальній структурі українського виробництва складала по 12%".

Інна Сало, завідувачка відділом ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки", з посиланням на дані Держстату зауважує, що виробництво овочевих відкритого ґрунту на Херсонщині в 2021 році становило 1 116,6 тис. тонн — 11,8% від загального виробництва в Україні. Значну частину ранніх тепличних овочів також вирощують на півдні країни.

[ + – ] Кожен третій вирощений в Україні томат — родом із Херсона Фото: pexels.com

Поки що експерти дають обережні прогнози стосовно падіння обсягу врожаю.

"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у 2022 році можливе незначне зниження рівня задоволення споживчих потреб населення в овочах порівняно з попередніми роками, — повідомила Фокусу Інна Сало. — Загальні обсяги виробництва суттєво не знизяться, проте можливе деяке зменшення показників південних регіонів".

Зі свого боку Світлана Литвин зауважує, що виробники в інших областях України, не охоплених бойовими діями, розуміють ризики виникнення дефіциту на певні овочеві культури та потенційно привабливі ціни на них, і тому потроху збільшують відведені під овочі площі в своїх господарствах. Співрозмовниця Фокусу додає, що лише 15% овочевої продукції в Україні вирощують промислові підприємства, а 85% припадає на господарства населення. І, вочевидь, в умовах втрати доходів і росту безробіття, заощадливі українці навіть збільшать насадження на своїх присадибних ділянках.

"Враховуючи велику частку виробництва овочів домогосподарствами та потенційне збільшення його обсягів, а також зміну структури виробництва в розрізі регіонів, значних ризиків дефіциту основних овочевих культур в Україні немає", — запевняє Світлана Литвин.

Проте, на жаль, не все так оптимістично, адже за даними Pro-Consulting, 40% українських помідорів вирощують саме господарства Миколаївської та Херсонської області. Клімат і земля у цих регіонах — найкращі для гарних томатів. А отже, навіть за умови активізації фермерів Одеської і Вінницької областей рівень врожаю все одно в 2022 році буде нижчим за 2021 рік. Унаслідок цього зросте і ціна томатів.

"Родичі гарбузові". Чи буде в Україні дефіцит кавунів і динь

Справжньою візитівкою Херсонщини є славетні херсонські кавуни. Смугаста кавунова символіка стала своєрідним брендом регіону. Звідти по Дніпру щорічно відправлялася відома баржа з кавунами, яку з нетерпінням очікували в столиці. Тепер, через ворожу навалу, прибуття в Київ улітку 2022 року легендарної баржі й узагалі забезпеченість України кавунами та динями залишається під питанням. Бо, за словами Світлани Литвин, на цей регіон припадає 38% вирощеного в Україні врожаю баштанних культур.

Дефіцит основних овочів Україні не загрожує, адже завжди допоможуть імпортери. Але саме баштанні культури можуть виявитися влітку 2022 найдефіцитнішими.

"Значна частка їх виробництва припадає на Херсонську область, а помітно збільшити обсяги виробництва в інших регіонах навряд чи можливо. Однак, ситуація може змінитися у випадку деокупації Херсонської області та відновлення поставок із неї в інші регіони України", — підсумовує Світлана Литвин.

[ + – ] Херсонські кавуни — візитівка регіони Фото: pexels.com

Те, що в Україні прогнозується низький врожай кавунів, вплине і на обсяги експорту кавунів з України. Уже минулого року експорт кавунів скоротився до 5,5 тис. тонн (на кінець серпня 2021 року), тоді як у 2020 році на цю ж дату було експортовано майже 22 тис. тонн. Імпортні кавуни традиційно в Україну надходять з Туреччини та Азербайджану, проте цього року через війну доставка кавунів ускладнена, адже порти країни заблоковані, а рух морем суден до них під час воєнних дій украй небезпечний через можливі мінування. Отже на внутрішньому ринку країни цілком можливий суттєвий дефіцит кавунів і динь, а ціни на баштанні порівняно з 2021 роком можуть зрости у 3-8 разів.

Нагадаємо, про загрозливу ситуацію, яка виникла в секторі тваринництва через війну Фокус писав в одній з нещодавніх публікацій.

Раніше Фокус писав, що Україні в 2022 році, навіть попри воєнні ризики, не загрожує дефіцит зернових. Проте, продовження війни в Україні може підірвати продовольчу безпеку в світовому масштабі.