Війна та голод. Чого чекати в разі втрати українського врожаю-2022

Навіть у випадку зриву нового агросезону на поточний рік Україні вистачить залишків минулорічного рекордного врожаю. Проте розв’язана Росією війна штовхає світ до продовольчої катастрофи, кажуть експерти.

Міжнародні ринки продовольства блискавично відреагували початку війни в одному з найбільших землеробських регіонів світу. Як повідомляє Фокусу Марія Колесник, заступниця директора компанії "ПроАгро Груп", на світових ринках після вторгнення Росії в Україну пшениця подорожчала на 50% або на $150 за тонну. Ціни й до цього були високі через незначні запаси пшениці у світі і, зрештою, її вартість підскочила до рекордного рівня з 2008 року — приблизно $500 за тонну.

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"Україна є одним з основних постачальників продовольства на світовий ринок, на який суттєво впливає навіть нестабільність у нашій країні. А зараз йдеться про повномасштабну війну, яка невідомо коли закінчиться! Тому світовий ринок і відреагував відповідним зростанням цін", — коментує ситуацію Юрій Лупенко, директор ННЦ "Інститут аграрної економіки", академік НААН.

Новий урожай під загрозою

Як розповів Фокусу Юрій Лупенко, у 2022 році Україна цілком виправдано сподівалася на черговий рекордний урожай, бо озимі культури перезимували без негативних наслідків. Нагадаємо, в 2021 році зернових і зернобобових культур в Україні намолотили майже 84 млн тонн, що стало історичним рекордом.

Проте війна вже зробила свої корективи.

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"Йдеться не лише про зменшення посівних площ унаслідок бойових дій, а й про нестачу необхідних ресурсів — пального, яке насамперед використовується для потреб збройних сил, добрив, насіння, засобів захисту рослин, для придбання яких не вистачає оборотних засобів, кваліфікованих кадрів, мобілізованих на захист Вітчизни, — розповідає про стан галузі Юрій Лупенко. — Для багатьох районів актуальною проблемою є очищення полів від боєприпасів, відновлення і заміна пошкодженої техніки, створення безпечних умов для роботи людей".

[ + – ] Доля майбутнього врожаю в Україні вирішується у наступні кілька тижнів. Фото: Pexels

Голод у 2022 році не загрожує: Україна має резерв

Як зазначила у своєму коментарі Фокусу Марія Колесник, у випадку реалізації оптимістичного сценарію і закінчення війни протягом місяця Україна може зібрати врожай орієнтовно на рівні 2016 року. Тоді в країні намолотили 64,2 млн тонн зернових.

"Проте навіть за умови втрати врожаю 2022 року Україні голод не загрожує. Лише за рахунок залишків урожаю 2021 року держава може забезпечити свої потреби у пшениці на наступний сезон", — переконує Колесник.

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Співрозмовниця Фокусу зазначає, що на кінець лютого 2022 року Україна експортувала приблизно 18 млн тонн пшениці із запланованих 24,2 млн тонн. Відповідно, в країні залишилося понад 6 млн тонн, тоді коли річне споживання становить до 8 млн тонн, з яких на продовольчу пшеницю припадає всього 4 тонни (решта — фураж). У ситуації, що склалася, Україна вже розглядає можливість закупівлі решти пшениці врожаю 2021 року до держрезервів на рівні річного споживання.

Проте, на думку Колесник, Україні варто продовжувати експорт кукурудзи. Внутрішня потреба в ній становить лише 6 млн тонн, тоді як на експорт планували відправити майже 35 млн тонн з яких у країні ще залишається 15 млн тонн.

[ + – ] Для багатьох районів актуальною є проблема очищення полів від боєприпасів, відновлення і заміна пошкодженої техніки, створення безпечних умов для роботи людей. Фото: Pexels

Втрачений урожай. Росія погрожує світу голодом

Наслідки вірогідної втрати українського врожаю 2022 року будуть відчутні далеко за межами нашої країни. На думку Марії Колесник, у разі реалізації такого негативного сценарію, в багатьох найбідніших країнах світу (передусім — в Північній Африці й Азії) може виникнути продовольчий колапс.

"Україна — п'ятий експортер пшениці у світі, — продовжує Галина Верцімаха, експертка "Ліги антитрасту". — Разом з РФ Україна забезпечує 19% світових поставок ячменю, 14% пшениці та 4% кукурудзи, що становить понад одну третину світового експорту зернових. Відповідно, збої у сільськогосподарській діяльності негативно позначаться на продовольчій безпеці у всьому світі".

Додамо, що експорт зернових з РФ теж опиняється під питанням.

По-перше, Росія може скоротити постачання задля задоволення внутрішніх потреб і нарощування резервів.

По-друге, експорт з РФ може ускладнитися через санкції.

"Росія штовхає людство до продовольчої катастрофи, і світ має на це реагувати вже зараз. Бо це вже не українська, а загальносвітова проблема", — наголошує Марія Колесник.

Нагадаємо, про загрозу світової продовольчої кризи нещодавно вже писав Фокус.

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