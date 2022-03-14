Битва за врожай. Якою буде посівна 2022 рік і як працюють українські аграрії під час війни

Бої з окупантами, заміновані поля, дефіцит робочих рук, пального, запчастин та добрив. Чи відбудеться посівна кампанія у 2022 році в Україні?

"На всій нашій землі, що б не трапилося, повинні цієї весни, як і будь-якої весни, провести повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Тому що це про життя. Про наше життя. Про наші мрії. Про нашу мрію. Про наше майбутнє. А отже, і про нашу перемогу", — заявив 11 березня президент Зеленський у своєму черговому відеозверненні.

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Справді, долю посівної й, отже, продовольчої безпеки України, вирішують в найближчі кілька тижнів. Проте успіх під сумнівом.

"Регіони, охоплені війною, сьогодні випадають із сільгоспвиробництва, — розповідає Марія Колесник, заступниця директора компанії "ПроАгро Груп". — На частині території України тривають бої, поля заміновані, і навіть у тих регіонах, де не йдуть активні військові дії, сільгоспвиробники страждають від нестачі ресурсів для початку посівної — палива, запчастин для сільгосптехніки та робочої сили через відплив людей до лав збройних сил та тероборони».

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Як зазначає Галина Верцімаха, експертка "Ліги антитрасту", польові роботи мали розпочатися в першій декаді березня, а завершитися в останній тиждень квітня. Проте найпродуктивніші сільськогосподарські регіони постійно обстрілюють, через що роботи на полях у Чернігівській, Полтавській, Харківській, Сумській, Житомирській та Херсонській областях неможливі.

[ + – ] що б не трапилося, повинні цієї весни, як і будь-якої весни, провести повноцінну посівну кампанію

Зазначимо, що до війни з Росією на площі 7,7 млн ​​га в Україні посіяли озимі культури — пшеницю, жито, ячмінь та ріпак. Перезимували ці посіви непогано завдяки оптимальному температурному режиму та достатній вологості ґрунту. "Однак зараз фермерам потрібно вносити добрива для підживлення озимих, що можливо тільки на територіях, де не проводять бойові дії, — каже Галина Верцімаха. — Якщо не вносити добрива зараз, врожайність пшениці озимої в Україні може впасти на 15% , якщо порівнювати з попередніми роками, А деякі фермери попереджають, що ситуація може бути набагато гіршою.

Марія Колесник радить уряду негайно звернути увагу на проблему та досить швидко розробити умовний "план Маршалла" для аграрного сектору.

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"У разі реалізації оптимістичного сценарію та закінчення війни протягом місяця Україні потрібно акумулювати ресурси — паливо, добрива, робочу силу та направити на посівну в регіонах, які не постраждали від війни, — уточнює Колесник. — Одночасно потрібно організувати швидке розмінування полів із залученням не лише українських, а й західних фахівців, що дозволить отримати у 2022 році врожай, хоча б на такому ж рівні, як п'ять років тому».

Уточнимо, Україна 2021 року зібрала рекордний урожай зернових та зернобобових — 84 млн тонн. Для порівняння — 2016-го намолотили 64,2 млн тонн.

Проблеми агросектору не залишилися поза увагою. Кабмін вже поінформував про запуск платформи для допомоги аграріям у проведенні посівної agrostatus.org, де сільгоспвиробники можуть зареєструватися та заповнити заявку із зазначенням своїх потреб. У відповідь у Мінагрополітики обіцяють зв'язатися та зорієнтувати щодо подальших дій. Допомога в рамках цієї ініціативи надаватиме держава спільно з міжнародними партнерами.

[ + – ] Щоб посівна 2022 року відбулася, потрібно буде потрібно організувати швидке розмінування полів Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня палата представників США ухвалила закон, який уряд США профінансує до вересня і направить майже $14 мільярдів допомоги Україні, яка бореться проти агресії РФ. З цієї суми $100 млн передбачено для допомоги агросектору України.