Битва за урожай. Какой будет посевная 2022 и как работают украинские аграрии во время войны

Бои с оккупантами, заминированные поля, дефицит рабочих рук, горючего, запчастей и удобрений. Состоится ли посевная кампания в 2022 году в Украине?

"На всей нашей земле, что бы ни случилось, должны этой весной, как и любой весной, провести полноценную посевную кампанию. Настолько, насколько это возможно. Потому что это — о жизни. О нашей жизни. О наших мечтах. О нашей мечте. О нашем будущем. А значит, и о нашей победе", — заявил 11 марта президент Зеленский в своем очередном видеообращении.

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Действительно, судьба посевной и, следовательно, продовольственной безопасности Украины, решается в ближайшие несколько недель. Однако успех под вопросом.

"Регионы, охваченные войной, сегодня выпадают из сельхозпроизводства, — рассказывает Мария Колесник, заместитель директора компании "ПроАгро Групп". — На части территории Украины продолжаются бои, поля заминированы, и даже в тех регионах, где не идут активные военные действия, сельхозпроизводители страдают от нехватки ресурсов для начала посевной — топлива, запчастей для сельхозтехники и рабочей силы из-за оттока людей в ряды вооруженных сил и теробороны" .

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Как отмечает Галина Верцимаха, эксперт "Лиги антитраста", полевые работы должны были начаться в первой декаде марта, а завершиться в последнюю неделю апреля. Однако наиболее продуктивные сельскохозяйственные регионы подвергаются постоянным обстрелам из-за чего работы на полях в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Житомирской и Херсонской областях невозможны.

[ + – ] что бы ни случилось, должны этой весной, как и любой весной, провести полноценную посевную кампанию

Отметим, что до войны с Россией на площади 7,7 млн ​​га в Украине посеяли озимые культуры – пшеницу, рожь, ячмень и рапс. Перезимовали эти посевы неплохо благодаря оптимальному температурному режиму и достаточной влажности почвы. "Однако сейчас фермерам нужно вносить удобрения для подкормки озимых, что возможно только на территориях, где не проводятся боевые действия, — говорит Галина Верцимаха. — Если не вносить удобрения сейчас, урожайность озимой пшеницы в Украине может упасть на 15% по сравнению с предыдущими годами, а некоторые фермеры предупреждают, что ситуация может быть намного хуже".

Мария Колесник советует правительству немедленно обратить внимание на проблему и достаточно быстро разработать условный "план Маршалла" для аграрного сектора.

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"В случае реализации оптимистического сценария и окончания войны в течение месяца Украине нужно аккумулировать ресурсы — топливо, удобрения, рабочую силу и направить на посевную в регионах, которые не пострадали от войны, — уточняет Колесник. – Одновременно нужно организовать быстрое разминирование полей с привлечением не только украинских, но и западных специалистов. Это позволит получить в 2022 году урожай, хотя бы на таком же уровне, как пять лет назад".

Уточним, Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых — 84 млн. тонн. Для сравнения — в 2016-ом намолотили 64,2 млн тонн.

Проблемы агросектора не остались без внимания. Кабмин уже проинформировал о запуске платформы для помощи аграриям в проведении посевной agrostatus.org, где сельхозпроизводители могут зарегистрироваться и заполнить заявку с указанием своих нужд. В ответ в Минагрополитики обещают связаться и сориентировать относительно дальнейших действий. Помощь в рамках этой инициативы будет оказывать государство совместно с международными партнерами.

[ + – ] Чтобы посевная 2022 состоялась, нужно будет нужно организовать быстрое разминирование полей Фото: Getty Images

Напомним, на прошлой неделе палата представителей США приняла закон, который правительство США профинансирует до сентября и направит почти $14 миллиардов помощи Украине, борющейся против агрессии РФ. Из этой суммы $100 млн. предусмотрено для помощи агросектору Украины.